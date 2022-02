Norris ne voit pas McLaren jouer le titre sans nouvelle soufflerie

Charger le lecteur audio

Voilà cinq ans que McLaren mène sûrement (mais pas lentement !) son ascension pour retrouver les avant-postes en Formule 1. Neuvième du championnat avec 30 points lors d'une campagne 2017 catastrophique avec Honda, l'écurie a adopté les unités de puissance Renault puis Mercedes et a progressivement gagné du terrain pour inscrire pas moins de 275 points l'an passé, même si la troisième place du classement général lui a échappé face à Ferrari.

De quoi sera capable la MCL36 présentée vendredi soir à Woking ? Tout est question de soufflerie, d'après Lando Norris. En effet, depuis plusieurs années, l'équipe utilise l'infrastructure de Toyota, à Cologne (Allemagne), tout en construisant une nouvelle version de la sienne. Or, ces travaux sont toujours en cours à ce jour, et il semble que cela représente un handicap majeur.

"Nous savons encore, comme l'a souligné Andreas [Seidl, directeur d'équipe] quelques fois, que sans soufflerie, sans plusieurs choses que nous n'avons pas encore, battre des écuries comme Mercedes et Red Bull qui évoluent à un niveau si élevé est extrêmement, extrêmement difficile, quasiment impossible, à moins d'être tellement incroyable dans tous les autres domaines que l'on compense l'absence de soufflerie", analyse Norris. "Et je ne crois pas que nous soyons à ce stade pour l'instant."

Quant à Daniel Ricciardo, auteur d'un seul podium l'an passé – son exceptionnelle victoire à Monza – il a la ferme intention de se montrer davantage aux avant-postes, quitte à ne pas gagner en 2022.

"Pour moi, c'est sûr qu'une autre victoire serait géniale, mais je pense qu'avec 23 Grands Prix, si je fais 22 mauvaises courses et juste une victoire, ça ne suffira probablement pas à me contenter", déclare Ricciardo, qui a connu une première campagne difficile chez McLaren mais a pu adapter la nouvelle monoplace davantage à ses préférences.

"Ce que je recherche cette année, c'est plus de constance à un plus haut niveau. Bien sûr, j'adorerais vraiment remonter sur la plus haute marche, mais si ce n'est pas la plus haute marche, alors je veux essayer de faire des podiums plus régulièrement. Être à un niveau plus élevé, plus souvent que l'an dernier, c'est le premier petit objectif."

Propos recueillis par Luke Smith