Course - Norris met fin au règne de Verstappen à Zandvoort !

Nous voici au premier rendez-vous de cette deuxième partie de saison. La Formule 1 reprend du service après trois semaines de vacances bien méritées avec le Grand Prix des Pays-Bas, terres du pilote leader du championnat, Max Verstappen.

Même si le Néerlandais a imposé son règne sur le circuit de Zandvoort depuis son retour au calendrier en 2021, remportant chacune des trois dernières éditions et s'offrant par la même occasion la pole position ; ce n'est pas lui qui partira en tête ce dimanche après-midi.

C'est son rival direct au classement, Lando Norris, qui s'élancera de la première place. Verstappen reste tout de même en embuscade puisqu'il est deuxième, suivi du second pilote McLaren Oscar Piastri. La bataille au départ devrait être intéressante puisque l'enjeu est grand pour Norris, qui devra pallier ses faiblesses dans le premier tour, d'autant plus sur un circuit aussi étroit que celui de Zandvoort où les dépassements sont difficiles.

Côté français, Pierre Gasly s'élancera de la neuvième position et Esteban Ocon de la 15e place. Ferrari est dans le dur, comme l'avait prédit Charles Leclerc en début de week-end. Le Monégasque partira sixième et son coéquipier, Carlos Sainz, dixième.

Rappelons que Lewis Hamilton, initialement qualifié 12e, a écopé de trois places de pénalité pour avoir gêné Sergio Pérez lors des qualifications. Alexander Albon partira en dernière position, exclu de la séance qualificative à cause d'une irrégularité du plancher de sa monoplace. Kevin Magnussen s'élancera quant à lui de la voie des stands après avoir changé des pièces sur son moteur sous parc fermé.

Malgré une apparition en début de week-end, la pluie ne devrait pas être au rendez-vous cet après-midi. Le ciel est dégagé et la température avoisine les 18 degrés.

La plupart des pilotes ont choisi de s'élancer en pneus mediums. Certains ont priorisé les gommes tendres : Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Kevin Magnussen partira lui en pneus durs.

Verstappen passe Norris au premier virage

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Les feux passent au vert et Norris ne parvient pas à déjouer sa malédiction du premier virage et se fait dépasser par Verstappen. C'est pareil pour Oscar Piastri qui manque son départ et perd une position au profit de George Russell. Pierre Gasly a gagné deux positions et se retrouve septième, mais est tout de suite attaqué par Fernando Alonso, juste derrière. Hamilton est lui passé de la 14e à la 12e place grâce à ses pneus à flancs rouges.

À l'entame du troisième tour, Verstappen creuse déjà un écart de 1,5 seconde sur Norris. Pérez, qui s'est fait doubler par Leclerc au départ, est dans les échappements du Monégasque pendant que la Ferrari recolle avec la McLaren de Piastri, lui-même à moins d'une seconde de Russell. Sainz est quant à lui remonté en huitième position et commence à mettre la pression sur Gasly. L'Espagnol dépasse finalement le Français un tour plus tard.

Au bout d'une dizaine de tours, Norris parvient à garder Verstappen à portée de main. Les deux leaders se détachent un peu du reste de la grille, avec une avance de plus de trois secondes sur Russell, troisième. Alex Albon est le premier à rentrer au stand pour chausser des pneus durs au 13e tour. Il est suivi de Tsunoda, Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg .

Dans le milieu de grille, Hamilton continue sa remontée et dépasse Lance Stroll, puis Alonso, et prend la neuvième place. Devant, Norris est revenu au contact de Verstappen et commence à attaquer, pendant que le Néerlandais se plaint du manque d'adhérence de ses gommes.

Norris reprend les commandes

Dans la ligne d'arrivée/départ, Norris a l'avantage grâce au DRS et prend la tête de la course au 19e tour. Hamilton, dernier pilote en pneus tendres, se rapproche de Gasly mais ne parvient pas à trouver la solution pour le dépasser. De son côté, Leclerc parvient à rester à moins d'une seconde de la McLaren floquée 81 et se montre très menaçant, tentant plusieurs fois de dépasser l'Australien, sans succès pour le moment.

Hamilton passe au stand pour chausser des gommes dures, suivi de Leclerc qui lui aussi troque ses mediums pour des pneus à flancs blancs et tente l'undercut sur Piastri. Au tour suivant, c'est Russell qui s'engage dans la pitlane pour couvrir le pilote Ferrari, ce qui ne fonctionne pas puisqu'il ressort derrière le Monégasque, en huitième place, après un long arrêt.

Au 28e tour, Verstappen rentre dans la voie des stands pour mettre les gommes les plus dures, il ressort à la cinquième place. Norris rentre au tour suivant et conserve son avantage sur son rival Néerlandais, Piastri prend la tête de la course qui tente d'emmener ses pneus le plus loin possible.

Au 33e tour et après cette première vague d'arrêts au stand, le top 10 se compose de Norris, Verstappen, Leclerc, Russell, Piastri, Pérez, Sainz, Hamilton, Hülkenberg et Magnussen. Le Danois ne s'est pas arrêté au stand, ayant commencé la course en pneus durs et de la voie des stands. Gasly est tombé à la 12e place après un mauvais arrêt.

Ferrari VS McLaren pour la troisième place

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Un peu après la mi-course, Norris possède une avance de presque 10 secondes sur le leader du championnat, pendant que Stroll écope de 5 secondes de pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Piastri s'empare de la quatrième place en dépassant Russell, et entame sa chasse de Charles Leclerc qui se trouve à un peu plus de 3 secondes.

Au milieu de grille, cinq monoplaces se battent pour la dixième place, Magnussen perd au moins quatre positions et c'est Gasly qui ressort vainqueur de cette lutte. Piastri remonte sur Leclerc et Sainz menace Pérez. Le pilote espagnol fini par dépasser le Mexicain après un freinage tardif et passe sixième. Au 49e tour, Hamilton repasse au stand grâce à une avance confortable, et tente l'agressivité en chaussant des pneus tendres et ressort à la même position, huitième.

Russell se cale sur la stratégie de son coéquipier et passe au stand pour mettre un train de pneus tendres. Piastri perd un peu de terrain par rapport à Leclerc qui conserve un écart de plus d'une seconde sur l'Australien. De son côté, Norris est en gestion à plus de 15 secondes de Verstappen.

Gasly, dixième, prend l'avantage sur Hülkenberg à l'extérieur du premier virage. Hamilton remonte rapidement sur son coéquipier et annonce donc une lutte pour la septième place entre les Mercedes. Au 66e tour, le top 10 se compose de Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Pérez, Russell, Hamilton, Gasly et Alonso.

Les dix premiers ne bougent pas au drapeau à damier et c'est finalement Lando Norris qui remporte le Grand Prix des Pays-Bas 2024 avec plus de 20 secondes d'avance, privant Max Verstappen d'une quatrième victoire consécutive sur ses terres. Le Néerlandais termine tout de même deuxième, suivi de Charles Leclerc qui complète ce podium. Le pilote McLaren s'offre même le triplé en s'emparant du meilleur tour en course, en plus de sa victoire et de sa pole position.

Grand Prix des Pays-Bas - Course