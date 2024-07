Norris "pas très fier" d'avoir "assombri" la victoire de Piastri

Les décisions stratégiques de McLaren ont été plus commentées que sa domination à Budapest. Alors que l'équipe filait vers un doublé, avec Oscar Piastri devant Lando Norris, la volonté de protéger ce dernier face à Lewis Hamilton, en anticipant son dernier changement de pneus, lui a fait faire un undercut à son coéquipier. Norris s'est ainsi retrouvé retrouvé en tête après le passage de Piastri par la voie des stands.

McLaren savait que ce choix inverserait les positions et avait prévu de demander à Norris de s'effacer devant son coéquipier pour rétablir la hiérarchie telle qu'elle était quelques tours plus tôt, mais une fois leader, l'Anglais a tardé à respecter la consigne, et a même creusé l'écart sur Piastri, avant de finalement lui céder la tête en fin d'épreuve.

Norris regrette son attitude, qui a pu dévaluer la portée du succès de Piastri tout en prenant le pas sur la performance que venait de réaliser McLaren. "Quoi que pensent les gens à l'extérieur, avec leurs propres versions de ce qu'il s'est passé, de ce que j'aurais dû faire ou pas, ce genre de choses, je ne m'en préoccupe pas, mais [le problème] est ce que j'aurais pu faire : avoir un peu assombri la première victoire d'Oscar en Formule 1, je n'en suis pas très fier", a reconnu l'Anglais ce jeudi à Spa.

"Le fait que l'on a eu un doublé et ça n'a pas vraiment fait les titres après la course, le fait que l'on a eu un doublé et qu'on n'a rien vraiment dit à ce sujet."

"C'est la partie pour laquelle je me sens moins bien mais sinon, on en a discuté. Les deux parties auraient pu faire les choses un peu mieux et un peu différemment. Ce n'est pas bien d'avoir vécu ça, mais c'est positif de l'avoir vécu, d'en avoir tiré les leçons, et j'espère que ce sera mieux fait la prochaine fois."

Lando Norris et Oscar Piastri Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris a l'impression que sa façon de faire a transformé cette séquence en "quelque chose de beaucoup plus important qu'il le fallait" alors qu'il était naturel qu'il cède la position après avoir profité de sa stratégie : "Il a toujours été clair que je savais que je devais le laisser passer. Mais plus j'attendais – parce que ça ne comptait pas de le laisser passer immédiatement à la fin – plus les gens se sont nécessairement demandés si j'allais le faire ou pas."

"Je pense que c'est le plus important, et beaucoup de gens pensaient que je n'allais pas le faire, mais je savais que je devais le faire, donc que [patienter] ne faisait pas de différence. Je n'ai pas besoin de replay, je sais que j'aurais dû le laisser passer plus tôt."

Norris reconnaît un comportement "un peu idiot"

En agissant de la sorte, Norris a pu donner l'impression de vouloir démontrer que ses performances étaient supérieures à celles de Piastri. Il reconnait maintenant qu'il aurait "juste dû le laisser passer immédiatement", ce qui aurait en plus eu ouvert la possibilité d'un duel par la suite.

"C'est vraiment idiot de ne pas l'avoir [fait immédiatement], parce qu'on est libres de se battre, et j'aurais pu le laisser passer et quand même essayer de le doubler et de l'affronter. Cela parait très simple maintenant, mais ça ne m'est pas passé à l'esprit sur le moment."

"[J'aurais aimé faire] une chose aussi simple. J'aurais pu le faire mais j'avais un bon rythme, les choses se passaient bien, donc j'ai posé plusieurs fois des questions à l'équipe, mais dès qu'ils m'ont fait faire l'arrêt avant le sien, je savais qu'il faudrait le laisser passer. J'ai juste... J'ai été un peu idiot, et je n'ai pas pensé à le laisser passer plus tôt."