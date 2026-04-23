Norris et Piastri : le départ de Verstappen serait "une grosse perte" pour la F1

L'avenir de Max Verstappen en Formule 1 reste incertain et s'impose comme l'un des sujets les plus débattus ces dernières semaines. Le Néerlandais ne cache plus ses doutes quant à une éventuelle retraite anticipée de la discipline reine, lui qui s'est déjà construit un palmarès impressionnant avec quatre titres de champion du monde.

L'évolution récente de la Formule 1 et de ses réglementations semble de moins en moins en phase avec ses attentes. Le pilote Red Bull a exprimé à plusieurs reprises son aversion pour une approche du pilotage, désormais davantage centré sur la gestion de l'énergie électrique que sur la prise de risque pure en piste.

Parallèlement, Verstappen n'a jamais caché son intérêt pour d'autres disciplines. Cette volonté se concrétise aujourd'hui, avec des apparitions de plus en plus fréquentes en GT. Il s'apprête notamment à disputer les 24 Heures du Nürburgring le mois prochain, au volant d'une Mercedes-AMG GT3 - un engagement qui alimente encore un peu plus les spéculations sur son avenir.

À cela s'ajoutent des facteurs internes. D'ici 2028, Verstappen va perdre l'un de ses piliers historiques : son ingénieur de course Gianpiero Lambiase, à ses côtés depuis ses débuts en 2014, est annoncé chez McLaren. Sans oublier les difficultés rencontrées cette saison par Red Bull, en délicatesse avec une monoplace capricieuse. Autant d'éléments qui renforcent l'hypothèse d'un départ.

Au-delà de son palmarès, Verstappen exerce une influence majeure sur la discipline. Considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la F1, son éventuel retrait représenterait une perte considérable pour le championnat.

Un constat partagé dans le paddock, notamment par Oscar Piastri et Lando Norris. Les deux pilotes McLaren ont récemment été interrogés sur le sujet lors d'une conférence de presse à Woking.

"Ce serait dommage si cela venait à se produire", a répondu Piastri. "Évidemment, la Red Bull ne semble pas être la voiture la plus compétitive en ce moment. Les règlements sont en cours d'évolution, mais ils ont nécessité pas mal de travail et sont clairement plus complexes. Ce serait vraiment dommage pour la F1 de perdre Max, surtout à ce stade de sa carrière."

"Je pense que ce serait une grosse perte pour la F1 dans son ensemble. En tant que pilote, on veut se mesurer aux meilleurs et prouver notre valeur face aux meilleurs. Max a montré son niveau au cours des dix dernières années et, surtout sur les cinq ou six dernières, il a été la référence. Pour tout le monde, ce serait une vraie perte, et évidemment pas une très bonne image."

Ce serait dommage pour la F1, ce serait une perte s'il partait. Parce que c'est probablement l'un des meilleurs pilotes que la Formule 1 ait jamais vu.

Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen étaient les principaux prétendants au titre de champion du monde 2025. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Je suis du même avis", a ajouté Norris. "Max a gagné le droit de faire ce qu'il veut. Il a remporté quatre titres mondiaux et il a toujours été comme ça, ce n'est pas nouveau. Il a toujours été très franc dans ce qu'il pense, qu'on soit d'accord ou non, ou qu'on estime qu'il devrait le dire ou pas. Il reste lui-même, et je pense que c'est une très bonne façon de vivre."

"Ce serait dommage pour la F1, ce serait une perte s'il partait. Parce que c'est probablement l'un des meilleurs pilotes que la Formule 1 ait jamais vu. Ce serait aussi dommage pour nous, car même s'il nous complique la vie à certains moments, c'est toujours un plaisir de se battre en piste contre lui."

"C'est toujours spécial d'affronter quelqu'un qui a gagné quatre titres mondiaux. On a envie de se mesurer aux meilleurs du monde, et il en fait clairement partie."

Une perte à nuancer pour Norris

"Ce serait une perte pour la F1, mais honnêtement, j'aime aussi regarder les courses de GT le week-end", a souligné le champion du monde 2025. "Si ça me donne quelque chose à regarder et la possibilité de le voir dans d'autres catégories, ce serait aussi positif pour moi. Ce serait dommage, mais il a aussi piloté certaines des meilleures voitures qu'on puisse voir."

"Je pense que tout est relatif selon les personnes, parce que quand on voit les nouveaux arrivants, pour qui c'est la première année en Formule 1, ils trouvent ces voitures incroyables. Pour ceux qui ont piloté les voitures de l'an dernier ou d'avant, on a forcément des points de comparaison. Donc c'est relatif pour chacun, mais on espère que les choses vont s'améliorer."

"Il a dit qu'il voulait gagner un cinquième titre mondial, donc je suis sûr qu'il restera plus longtemps que certains ne le pensent."