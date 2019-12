Norris se qualifie de "pilote de merde" après sa fin de course

Meilleur pilote en dehors des écuries du top 3 pendant la majeure partie de la course, Lando Norris a perdu sa place face à un Sergio Pérez aux gommes plus fraîches en toute fin de course. Dans l'ultime boucle, le Mexicain est finalement passé à l'extérieur dans le virage 11. Norris a qualifié sa défense de "pas suffisamment bonne" et de "trop gentille".

"Ça va donner l'impression que je suis pitoyable, mais il m'a fait l'extérieur, à la fin de la ligne droite de retour, dans le virage 11, après les stands du GP2 [F2 désormais, ndlr]. Ouais, j'ai défendu, je suis allé à l'intérieur, il s'est engagé sur l'extérieur, il avait de bien meilleurs pneus, j'étais un peu nerveux [par rapport au fait de ne pas faire] de blocage ou quelque chose de stupide, mais ce n'était juste pas suffisamment musclé."

"Je n'ai pas assez changé d'état d'esprit. J'ai fait toute la course en étant très calme et détendu, en prenant soin des pneus avant et arrière, en pilotant lentement, et à ce moment-là, il fallait que je sois agressif, que je muscle mon jeu et change ma manière de piloter. Et je ne l'ai pas fait, en gros. J'ai juste freiné, je n'ai pas pensé 'il va être à l'extérieur, je dois relâcher les freins et lui laisser moins de place' ; j'ai juste été un pilote de merde, en gros, dans mon esprit, car il était le gars que je devais battre aujourd'hui, et ça n'a pas été le cas. Donc, à cause de ça, je suis énervé. Mais, oui, le reste de la course était bon, mais ça a mené à ce moment particulier, et j'ai échoué dans ce que je devais faire. C'est tout."

Un défaite sur la piste qui a aussi une influence au championnat puisque ce dépassement a permis à Pérez de battre Norris pour la dixième place du classement pilotes. "J'étais surpris de le retenir aussi longtemps, pendant cinq ou six tours avant ça, car les Racing Point sont très rapides dans les lignes droites. Et il avait des pneus bien meilleurs que les miens. Je suis heureux vis-à-vis de beaucoup de choses faites aujourd'hui, ce qui est bien, mais il y a juste cette erreur, j'ai un peu tout laissé tomber."

Pérez, de son côté, a jugé que son dépassement était "un des meilleurs de [sa] carrière" et salué le comportement de Norris dans leur lutte. "[C'est] super pour lui, parce qu'il est très jeune, mais je pense qu'il est très agressif mais fair-play. C'est toujours excellent de se battre avec des pilotes comme lui, vous savez que ça va toujours être très serré mais sportif, il ne va jamais y avoir de contact."

Avec Valentin Khorounzhiy, Edd Straw et Jonathan Noble