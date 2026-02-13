Norris place McLaren derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari

On ne le répétera jamais assez : la feuille des temps de ces premiers essais hivernaux à Bahreïn n'a aucune valeur absolue. Les équipes suivent des programmes très différents et ne cherchent pas encore la performance pure. La chasse aux chronos viendra la semaine prochaine, lors des derniers jours d'essais, davantage orientés vers l'optimisation des réglages.

Ainsi, même si Lando Norris a signé le meilleur temps de la première journée puis le deuxième chrono lors de la suivante, le Britannique insiste sur le fait que McLaren n'est pour l'instant clairement pas sous son meilleur jour.

Dans un paddock qui semble placer le moteur Red Bull Ford en tête de la hiérarchie pré-saison, le champion du monde en titre a lui aussi salué les performances impressionnantes du DM01. Évidemment, en F1, la politique est inévitable, surtout à cette époque de la saison où les équipes tentent de se renvoyer le statut de celle qui a le mieux travaillé cet hiver.

Norris a surtout souligné le travail global de Red Bull, notamment sa capacité à récupérer l'énergie électrique avec une grande efficacité afin d'en déployer davantage dans les lignes droites, un enjeu majeur de la saison 2026. Les longs relais de Max Verstappen mercredi, durant lesquels il enchaînait des vitesses de pointe élevées, ont particulièrement marqué.

Reste toutefois à déterminer à quel niveau les moteurs Mercedes sont exploités à ce stade, alors que les équipes disposent encore de plusieurs jours pour affiner logiciels, styles de pilotage et stratégies énergétiques.

"Ils ont un très bon moteur, à en juger par les données GPS", a déclaré Norris à propos des performances de Red Bull. "Ils déploient beaucoup d'énergie et avec une grande efficacité. Nous devons comprendre comment ils y parviennent. Il y a toujours des choses que je peux améliorer, et d'autres du côté de McLaren ou de Mercedes HPP [le département moteur de Mercedes]. Ils savent qu'il y a clairement des domaines dans lesquels nous devons progresser."

"Mais les Red Bull semblent avoir fait un très bon travail, et le groupe propulseur Ford paraît très solide. Il faut leur rendre hommage. Pour l'instant, ils ont une bonne longueur d'avance sur nous. Quand quelqu'un bénéficie d'un avantage en déploiement d'énergie, c'est un magnifique gain de temps au tour à avoir en poche. C'est comme si, sans même forcer, on pouvait simplement aller plus vite."

La quatrième force du plateau

Lando Norris a donc pointé du doigt le travail que doit encore fournir McLaren. Pour le moment, le champion en titre place son équipe en quatrième force du plateau, derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari.

"Du point de vue du châssis aussi, [Red Bull] semblent performants, et nous ne sommes pas encore tout à fait au niveau de Ferrari non plus", a confié le Britannique. "Je sais que nous allons progresser, mais je suis sûr qu'eux aussi. Nous avons un cap assez important à franchir pour être confiants quant à notre capacité à les battre, c'est certain."

Lando Norris (McLaren) Photo : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Malgré ce constat lucide, Norris a salué sa propre journée de jeudi. Avec 149 tours bouclés, il a accumulé une quantité précieuse de données pour son écurie : "Il y a encore beaucoup de choses que nous devons comprendre, mais je dirais qu'aujourd'hui a été une bonne journée pour moi, en termes de compréhension et de confiance dans la voiture. C'est intéressant d'analyser en détail les données recueillies aujourd'hui et d'essayer d'en tirer un meilleur ensemble moteur."

"Mais pour l'instant, il nous faut davantage d'efficacité, je pense. Il y a des avantages et des inconvénients, et ce n'est pas quelque chose de simple à obtenir, sinon ils l'auraient déjà fait. Nous devons encore apprendre, dans les prochains jours, comment améliorer cela."

McLaren confiante dans le potentiel du moteur Mercedes

De son côté, Neil Houldey, directeur technique de l'équipe orange papaye, s'est montré plus confiant quant à la capacité de l'écurie de Woking à optimiser l'exploitation énergétique de son unité de puissance Mercedes.

"Comprendre où déployer et où récupérer l'énergie sera vraiment essentiel", a-t-il déclaré. "Il faut s'assurer que nous disposons du maximum de déploiement possible, ce que l'on voit d'ailleurs sur certaines données GPS."

"On observe d'abord que certaines équipes parviennent à déployer davantage, et aussi que des équipes - qu'elles soient du même motoriste ou d'un autre - déploient à des moments différents du tour, alors que nous commençons à mieux identifier les zones optimales de déploiement."

"Je sais que Mercedes HPP a travaillé extrêmement dur pour produire l'unité de puissance dont nous disposons, et je ne doute pas que nous obtiendrons le niveau de déploiement nécessaire pour être compétitifs cette année."

Avec Filip Cleeren