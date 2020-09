Norris juge "stupide" de pouvoir changer de pneus sous drapeau rouge

Lando Norris occupait en début de course la troisième place après un excellent départ, derrière Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Après le second départ, consécutif au drapeau rouge causé par l'accident de Charles Leclerc, Norris s'est retrouvé derrière Pierre Gasly, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi qui avaient déjà changé de pneus, mais également Lance Stroll qui n'était lui pas passé par les stands.

Stroll a pu profiter du drapeau rouge pour changer de pneus, comme le règlement le permet expressément, alors que Gasly a pu échanger ses durs contre des mediums. Le Canadien est resté jusqu'à la fin de l'épreuve devant le pilote McLaren, l'empêchant de monter sur le podium qui semblait se dessiner.

"La seule raison pour laquelle je n'ai pas été sur le podium, je pense, c'est parce que Stroll a eu droit à un arrêt au stand gratuit, ce qui est une règle un peu stupide car ils l'ont eu gratuitement, et ils ne le méritaient pas à bien des égards", a lancé Norris pour Sky Sports. "Je pense qu'elle devrait être retirée. Je pense que nous avons eu les deux exemples : Gasly qui s'est arrêté avant et était devant avec le drapeau rouge. Et il était là, donc c'était juste, on ne peut rien faire contre ça."

"Mais pour quelqu'un qui ne s'est juste pas arrêté, ils ont juste gagné 24 secondes en ne faisant rien. Il aurait dû avoir à s'arrêter, c'est de sa faute s'ils ne s'étaient pas encore arrêtés. Vous pouvez avoir de la chance en faisant ce que Pierre a fait, mais je pense que c'est juste fair-play. Mais le fait de ne pas avoir à s'arrêter et de faire cet arrêt au stand obligatoire, qu'ils n'ont pas vraiment fait, c'est une chose qui n'est pas juste, je crois."

"Aucune raison de se plaindre" pour Seidl

Du côté de la direction de McLaren, le discours n'est pas tout à fait le même. Andreas Seidl accepte cette règle, d'autant plus qu'elle était parfaitement connue. "Je ne vois aucun problème avec le règlement", a-t-il déclaré en réponse à Motorsport.com. "Nous travaillons tous ensemble, au niveau des écuries et avec la FIA pour arriver au point où il est actuellement."

"Je comprends les émotions de Lando sur le moment, mais il y aura également des moments où il jouera en notre faveur. Donc les règles sont ce qu'elles sont, nous les connaissons tous, nous étions tous là pour voter cette réglementation, donc il n'y a aucune raison de se plaindre. On baisse la tête et on fait avec."

Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait discuter de cette règle avec Norris, il a ajouté : "Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire ou à expliquer. C'est l'émotion pendant une course qui est aussi très agréable à voir."

"Je veux dire, ces gars sont les héros du sport, ils donnent tout ce qu'ils ont quand ils sont dans ces voitures, ils se battent pour chaque dixième, et si ensuite quelque chose vous touche, chose que vous pensez être la chose la plus injuste dans ce sport à ce moment-là, vous avez évidemment une réaction émotionnelle. Mais je suis sûr qu'il va de nouveau bien maintenant."

Un changement à l'avenir ?

Interrogé sur le sujet, le directeur de course Michael Masi s'est dit ouvert à un réexamen de la règle si le besoin d'en faisait ressentir. "De ma compréhension, les règles sur la suspension de course sont ainsi depuis assez longtemps."

"Heureusement, ce n'est pas quelque chose qui arrive si souvent, et s'il y a des éléments dans la réglementation qui doivent être revus, nous le ferons au sein d'un Groupe de Travail Sportif avec tous les directeurs sportifs des écuries, et si quelque chose est nécessaire, nous passerons par le processus exigé pour y procéder. Rien ne va changer pour le reste de 2020, mais nous aurons une discussion sur quoi faire pour l'avenir, on en tirera des leçons, et on verra ce qui pourra être amélioré."

