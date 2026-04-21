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Norris primé pour son titre F1 2025, McLaren et Márquez bredouilles

Lando Norris n'est pas reparti bredouille des Laureus Awards 2026 puisqu'il a été primé suite à son titre mondial 2025 de Formule F1.

Fabien Gaillard
Publié:
Lando Norris, McLaren

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Les Laureus Awards sont devenus, au fil des années, un rendez-vous d'importance pour la communauté sportive, sortes d'"Oscars" du sport mondial dans laquelle les acteurs de diverses disciplines sont récompensés.

Pour l'édition 2026, dont la cérémonie se tenait à Madrid ce lundi et était présentée par le tennisman Novak Djokovic et la skieuse acrobatique Eileen Gu, le champion du monde de F1 Lando Norris a fait partie des gagnants.

 

Plus précisément, le pilote britannique, qui a glané sa première couronne mondiale l'an passé en battant Max Verstappen (Red Bull) et son équipier chez McLaren Oscar Piastri, a reçu le prix de "Révélation de l'année".

Dans cette catégorie, Norris était opposé au footballeur du PSG Désiré Doué, au tennisman João Fonseca, au basketteur Shai Gilgeous-Alexander, au joueur de fléchettes Luke Littler et à la nageuse Zidi Yu. 

Pas de prix pour McLaren et Márquez

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il est à noter que Norris n'était pas le seul représentant des sports mécaniques en lice lors de cette cérémonie puisque le pilote MotoGP et champion du monde en titre Marc Márquez était aussi nommé dans la catégorie "Sportif de l'année" alors que McLaren était en lice pour le titre d'"Équipe de l'année".

L'Espagnol a toutefois été battu par un compatriote, à savoir le tennisman Carlos Alcaraz, vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open 2025 ainsi que de l'Open d'Australie 2026. L'opposition était par ailleurs impressionnante avec comme autres nommés le footballeur Ousmane Dembelé, le perchiste Mondo Duplantis, le cycliste Tadej Pogacar et le tennisman Jannik Sinner.

McLaren n'a pas eu plus de chance que Márquez puisque l'écurie a été battue par le Paris Saint-Germain dans sa catégorie, le club français ayant entre autres remporté sa première Ligue des Champions l'an passé. Les autres nommés pour le trophée collectif étaient l'équipe féminine de football d'Angleterre, l'équipe européenne de la Ryder Cup en golf, l'équipe féminine de cricket d'Inde et l'équipe d'Oklahoma en basket.

Notons que, dans les catégories principales, outre les vainqueurs déjà cités, le titre de "Sportive de l'année" est revenu à la tenniswoman Aryna Sabalenka et le "Comeback de l'année" est revenu au golfeur Rory McIlroy.

Les vainqueurs passés en sports mécaniques

Les sports mécaniques ont souvent été primés aux Laureus World Sports Awards depuis leur création en 2000. Michael Schumacher (éditions 2002 et 2004), Sebastian Vettel (2014), Lewis Hamilton (2020) et Max Verstappen (2022) ont ainsi déjà reçu le titre de "Sportif de l'année".

Côté "Équipe de l'année", l'on retrouve au palmarès Renault (édition 2006), Brawn GP (2010) et Mercedes (2018). 

Norris est loin d'être le premier pilote issu des sports mécaniques à devenir la "Révélation de l'année" puisque ce fut le cas pour Juan Pablo Montoya (édition 2002), Lewis Hamilton (2008), Jenson Button (2010), Marc Márquez (2014), Daniel Ricciardo (2015) et Nico Rosberg (2017).

Lors de l'édition 2005, Alex Zanardi avait eu droit au prix du "Comeback de l'année", alors que Valentino Rossi l'a reçu en 2011 et Sophia Flörsch en 2020.

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