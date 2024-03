Norris se réjouit d'un "bon point de départ" pour McLaren

La malédiction s'est enfin brisée. Pour la première fois depuis la saison 2021, McLaren a inscrit des points dans la manche d'ouverture du championnat, à Bahreïn. Encore mieux, les deux voitures ont rallié l'arrivée dans le top 10, avec une sixième place à la clé pour Lando Norris.

Le Britannique est notamment parvenu à rester dans le sillage de la Mercedes de George Russell et à se maintenir devant Lewis Hamilton, coéquipier de ce dernier. Cette performance donne de l'espoir à Norris pour la suite de l'année, compte tenu des difficultés que pose historiquement la piste de Sakhir à l'équipe.

"Le fait que notre rythme soit encore très proche de celui de Mercedes est une bonne chose", a commenté Norris. "Nous étions proches de Mercedes [mais] je ne pense pas que nous avions un avantage sur eux. Le rythme était tellement similaire que dès que je me suis retrouvé dans l'air sale, je n'ai pas eu assez d'avantage pour avoir une chance de dépasser ou même d'entrer dans la zone DRS [de Russell]."

Interrogé par Motorsport.com sur une éventuelle résolution de ses problèmes à Bahreïn, Norris a répondu : "Ce n'est pas différent de l'année dernière. Nous n'avons pas été en mesure de nous attaquer à ces choses-là et à d'autres qui font que nous avons des hauts et des bas chaque week-end. Je pense que c'est quelque chose qui nous a mis en grande difficulté [en course]."

"Il est clair que nous devons encore nous concentrer sur beaucoup de domaines pour nous améliorer et si nous voulons être plus constants. Mais étant donné que c'est un circuit qui nous pose encore des difficultés, le fait que nous soyons si proches de Mercedes est un bon signe : sur certains circuits, nous pourrons être devant. Je suis donc confiant, l'équipe fait du bon travail et c'est un bon point de départ."

Peut-être une preuve de l'optimisme qui règne dans le camp McLaren en ce début d'année, Norris ne s'est pas montré complètement satisfait de sa performance en qualifications, qui lui a permis de prendre la septième place, compte tenu des faibles écarts entre les pilotes.

"Peut-être qu'après [les qualifications], je m'attendais à un peu plus. Mais quand je dis un peu plus, [je parle de] gros changement dans les positions mais pas de gros changements dans les temps. Un dixième et demi correspondait à quatre positions [d'écart en qualifications]. Honnêtement, je ne pense pas que cela aurait changé grand-chose aujourd'hui. J'aurais peut-être pu être devant George mais c'est à peu près tout", a-t-il conclu.

Piastri déplore son duel perdu face à Hamilton

Arrêt au stand d'Oscar Piastri, McLaren MCL38.

Si Norris a franchi la ligne d'arrivée devant une Mercedes, son coéquipier n'a pas pu en dire autant. Oscar Piastri s'est contenté de la huitième place, à six secondes de Hamilton. L'Australien figurait pourtant devant le septuple Champion du monde lors des deux premiers relais, mais un undercut réalisé par Mercedes, ainsi qu'un arrêt mal exécuté du côté de McLaren, a permis l'inversion des positions dans le dernier tiers de course.

"Je pense qu'il y a des choses en course sur lesquelles nous devions faire un peu mieux, en matière d'arrêts aux stands et de stratégie", a expliqué Piastri. "Je pense que ça a été un peu plus serré que nécessaire. Et évidemment, nous avons été perdants. J'ai fait de mon mieux pour rester devant [Hamilton] mais je n'avais pas d'adhérence sur les pneus durs à la sortie des stands."

"Je savais qu'il était là mais il est passé aux stands un tour avant moi et il a réussi l'undercut. Je pense que nous avons eu un arrêt un peu lent. Sans ces choses-là, nous aurions peut-être pu garder l'avantage. Mais quand vous mettez les deux données ensemble, malheureusement, nous avons perdu la place. Il y a donc des choses que nous devons améliorer. Mais en matière de rythme et de fiabilité, qui était également une préoccupation au début de l'année dernière, je pense que nous sommes dans une bonne position."

Propos recueillis par Filip Cleeren