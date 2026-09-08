Norris relativise ses critiques sur la manœuvre de Piastri à Monza

Après le Grand Prix d'Italie, Lando Norris a reconnu que son duel avec son équipier Oscar Piastri, au cours duquel il a placé deux roues dans l'herbe, était "correct", déclarant que ses critiques avaient été formulées "sous le coup de l'émotion".

Piastri et Norris se sont retrouvés à lutter l'un contre l'autre dans les derniers tours de la course. Piastri n'était pas parvenu à retenir Max Verstappen, qui avait hérité de la troisième position, tandis que Norris avait réussi à dépasser Lewis Hamilton et revenait sur son équipier, quatrième.

Le champion en titre a dépassé une première fois l'Australien au 48e tour, donnant le coup d'envoi d'un long duel au coude-à-coude qui a parfaitement illustré le spectacle des dépassements dictés par la gestion de l'énergie autour du tracé de Monza.

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Piastri a repris la quatrième place dans le tour suivant, avant que Norris ne tente à nouveau de dépasser son équipier à trois tours de l'arrivée, à l'approche de la deuxième chicane de Monza.

L'Australien a couvert l'intérieur, mais son équipier n'a pas renoncé et s'est engagé dans l'espace qui se refermait sur la gauche. Manquant de place, le Britannique a placé deux roues dans l'herbe et a alors suggéré à la radio que Piastri l'avait "poussé dehors".

Avec le recul et une fois la pression retombée, Lando Norris a rapidement reconnu après la course que son équipier n'avait rien fait de répréhensible.

"Non, c'était correct", a expliqué Norris. "Je dois encore revoir les images, mais je pense que c'est simplement une question de perception lorsqu'on est dans la voiture. Quand quelqu'un élargit un peu sa trajectoire avant de repartir tout droit, on peut avoir cette impression lorsqu'on roule à 320 km/h. C'est tout."

Lando Norris a dépassé Oscar Piastri pour le gain de la quatrième place dans le tout dernier tour de course. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Mais je pense que ce qu'il a fait était correct", a ajouté le Britannique. "C'est simplement que, sur le moment, quand on se retrouve à moitié dans l'herbe, on réalise à quel point les choses peuvent très vite mal tourner. C'était donc sous le coup de l'émotion. Mais non, de ce point de vue, tout allait bien. C'était une bonne bataille et un bon résultat après une course difficile."

Le duel entre les deux pilotes McLaren s'est poursuivi jusqu'au dernier tour, les deux hommes ayant reçu pour consigne depuis les stands de veiller à rester "propres". Norris a semblé attendre le moment idéal pour porter son attaque, afin de s'assurer que son équipier ne pourrait pas reprendre l'avantage.

Le Britannique a également bénéficié du fait d'être derrière Piastri pour conserver davantage d'énergie dans sa batterie, avant de finalement placer une attaque décisive à l'entrée de la Variante Ascari.

Profitant de l'aspiration, Piastri a tenté de riposter dans la ligne droite menant à l'arrivée, mais l'Australien a dû corriger un important dérapage à la sortie de la dernière Parabolica. Il s'est finalement contenté de la cinquième place, les deux McLaren couleur papaye franchissant la ligne d'arrivée en formation.

"C'était une bonne bataille", a estimé Oscar Piastri. "Il y a eu beaucoup d'allers-retours et, dans le dernier tour, on ne sait jamais vraiment quoi faire avec l'énergie. Je pense que nous avons adopté des stratégies différentes à ce niveau-là et il a réussi à passer. Je pensais avoir une chance de reprendre la position, mais au final, je n'ai tout simplement pas réussi à revenir sur lui."

Propos recueillis par Stuart Codling et Ronald Vording