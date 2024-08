Norris a su "dès le 5e tour" qu'il allait battre Verstappen

Si le succès de Miami pouvait être mis sur le compte d'une Safety Car au timing impeccable, la seconde victoire en Formule 1 de Lando Norris ne souffre, elle, d'aucune contestation. Pourtant, les choses avaient commencé assez moyennement avec un départ à nouveau difficile, malgré un temps de réaction identique à celui de Max Verstappen, qui l'a vu perdre immédiatement le bénéfice de sa nette pole de ce samedi.

Rapidement, toutefois, il a pris la mesure de la Red Bull au numéro 1 avant de porter une attaque décisive au 18e tour. Il n'a ensuite plus jamais été inquiété par qui ou quoi que ce soit, s'imposant de plus de vingt secondes en s'offrant le point du meilleur tour dans la dernière boucle.

"C'est une sensation incroyable", a-t-il déclaré après la course. "Je ne dirais pas que la course a été parfaite à cause du premier tour, mais après, c'était magnifique. Le rythme était très élevé. La voiture était incroyable aujourd'hui. J'ai donc pu me mettre à l'aise, j'ai pu attaquer et dépasser Max, ce qui était l'essentiel, et poursuivre à partir de là. Honnêtement, c'était une course assez calme, difficile quand même, mais très agréable."

VIDÉO - Le résumé du GP des Pays-Bas

Quand Giedo van der Garde lui a demandé, avec facétie, si l'Oranje Army, les supporters de Max Verstappen habillés en orange, avait aidé dans ce succès, le Britannique - qui s'était permis de reprendre le gimmick radiophonique du triple Champion du monde, "simply lovely" juste après l'arrivée - a répond avec le sourire : "Nous avons énormément de fans ici. J'ai beaucoup de fans et de supporters néerlandais. Je vous remercie donc beaucoup. Je suis sûr que certains seront contrariés, mais j'espère que la course était bonne. Et beaucoup d'entre eux me soutiennent. J'apprécie donc beaucoup."

Puis, interrogé sur le moment où il a su qu'il remporterait l'épreuve, Norris a déclaré en toute franchise : "Très tôt, en fait, dès les 5e, 6e et 7e tours. Je m'attendais à ce que Max commence à pousser et à prendre un peu d'avance, ce qu'il n'a jamais fait. À partir de ce moment-là, je savais que nous étions en bonne position pour nous battre, mais il semblait continuer à perdre du temps. Et mon rythme s'améliorait. C'est donc un sentiment agréable dans la voiture, et surtout quand je suis passé, j'ai pu prendre mes aises, j'ai pu attaquer, j'avais de l'air propre, et ça aide toujours beaucoup."