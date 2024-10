Norris : C'est Verstappen qui "m'a dépassé hors piste", pas l'inverse

Les quelques jours entre les derniers tours du Grand Prix des États-Unis 2024 de F1 et la journée médiatique de l'épreuve de Mexico n'ont rien changé à l'affaire : Lando Norris estime toujours que la décision des commissaires de le pénaliser n'était pas la bonne. Ceci pour une simple raison : il n'était selon lui plus l'attaquant dans la passe d'armes avec Max Verstappen, mais bien le défenseur.

Lors du 52e tour de la course texane, Norris a dépassé Verstappen dans la ligne droite de retour, de sorte que le Britannique était nettement devant son rival au moment d'aborder le virage 12. Or, par la suite, en retardant son freinage à l'intérieur, le Néerlandais a repris l'avantage à la corde avant de sortir de piste, obligeant son rival à faire de même. Quand ce dernier a décidé de ne pas céder et de se replacer devant hors piste, il a été sanctionné quelques minutes plus tard de cinq secondes par les commissaires, ces derniers qu'il avait tiré un avantage indu de son passage hors piste dans sa position d'attaquant.

Le raisonnement des commissaires a donc consisté à considérer de bout en bout de l'action que Verstappen étant la voiture en défense, quand bien même, dans les faits, Norris était effectivement nettement devant lui en abordant le virage. C'est dans cette logique que le pilote McLaren considère que ce qu'à fait le triple champion était bien une attaque mal exécutée puisqu'elle s'est terminée hors piste avec le pilote Red Bull devant lui dans un premier temps.

J'étais devant Max, je devais défendre, c'était lui qui m'attaquait et effectivement il est entré trop fort dans le virage et a dépassé hors piste.

Le Britannique ne comprend donc pas le processus de réflexion des officiels. "Je n'ai pas du tout parlé à Max parce qu'il a fait ce qu'il pensait être correct et que j'ai fait ce que je pensais être correct. Je ne suis toujours pas d'accord et, au niveau de l'équipe, nous ne sommes pas d'accord", a-t-il déclaré ce jeudi à Mexico.

"Je pense que ce que nous avons vu avec la configuration de George [Russell] et [Valtteri] Bottas [plus tôt en course] était d'une certaine manière très similaire à la nôtre : j'étais complètement devant Max, j'étais devant lui de plus d'une longueur de voiture. Je n'étais plus la voiture qui attaquait, c'était lui. J'étais devant Max, je devais défendre, c'était lui qui m'attaquait et effectivement il est entré trop fort dans le virage et m'a dépassé hors piste."

La fin de la luttre entre Lando Norris et Max Verstappen. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Je n'ai fait que maintenir ma position et je suis sûr que nous allons en parler [lors du briefing des pilotes du vendredi], car c'est un sujet de discussion important depuis le week-end dernier. Beaucoup d'autres pilotes n'étaient pas d'accord avec ça, les équipes n'étaient pas d'accord avec ça. Je pense que le fait est qu'il est resté devant moi à la corde seulement parce qu'il est sorti de la piste, il n'aurait pas été devant à la corde s'il avait freiné à l'endroit où il aurait dû freiner et été resté sur la piste. Je pense que c'est évident."

Ce jeudi soir, à Mexico, McLaren a décidé de demander à exercer son droit de révision de la décision prise par les commissaires.

Norris estime par ailleurs qu'il n'a pas à revoir intégralement son approche dans ses luttes avec Verstappen, et notamment à se montrer plus agressif, même s'il reconnaît qu'il devra changer quelques détails à l'avenir.

"Il ne suffit pas de dire [je dois être plus agressif]. Dois-je faire quelques changements ? Oui, et m'adapter un peu plus. Mais est-ce que tout ce que je fais est mal ? Non, pas du tout. Je me suis beaucoup amusé et j'ai respecté la bataille que nous avons eue. Il a quand même fini devant et je dois le battre. J'ai donc quelques petites choses à changer, mais je n'ai pas besoin de changer toute mon approche."

"Max est probablement le meilleur au monde dans son domaine. Quand j'affronte le meilleur au monde, ce n'est pas facile. Il court à ce niveau depuis plus longtemps que moi. Je ne fais certainement pas un travail parfait, mais je ne fais pas un mauvais travail."

"Il y a certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je veux continuer à me battre, je ne veux pas qu'il y ait des règles pour absolument tout. Je pense simplement que la façon dont j'ai été pénalisé le week-end dernier et les conséquences de ce qui s'est passé ne me conviennent pas, et c'est la seule chose qui doit être changée. Ses intentions sont claires et il m'est difficile de le contourner."

Avec Stuart Codling et Jake Boxall-Legge