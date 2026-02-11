Norris et Verstappen se retrouvent, des soucis chez Mercedes et Aston Martin

Après une matinée studieuse et marquée par assez peu de soucis techniques - du moins visibles -, l'après-midi aura été un peu plus conforme à ce que l'on peut attendre d'une session d'essais hivernaux du côté de Bahreïn.

En effet, l'une des informations importantes c'est que Mercedes a rencontré ses premières vrais problèmes depuis le début des tests, avec une après-midi largement blanche, entravée par un problème rencontré au moment d'effectuer des modifications de réglages.

Alors que George Russell avait parcouru 56 tours ce matin, Kimi Antonelli n'a pu en faire "que" 30, en ne roulant que lors de la dernière heure.

Des soucis également chez Aston Martin et Racing Bulls

L'Aston Martin n'a pu faire que trois tours durant l'après-midi à Bahreïn. Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Dans le clan des moteurs Red Bull Ford, Racing Bulls a pour sa part achevé sa journée très rapidement en début de séance de l'après-midi, après la découverte d'une fuite en toute fin de matinée. Arvid Lindblad avait parcouru 75 tours auparavant.

Enfin, pour Aston Martin, après les 33 boucles de ce matin, Lance Stroll n'a pu en parcourir que trois supplémentaires lors des quatre heures de l'après-midi et de la soirée. Des données anormales du coté de l'unité de puissance Honda et la nécessité d'effectuer des vérifications semblent être la cause de ce roulage famélique.

Audi cause un autre drapeau rouge

Malgré le drapeau rouge, l'Audi a parcouru 73 tours dans l'après-midi. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Côté piste, après le drapeau rouge de la matinée causé par l'Alpine - qui a repris la piste avec Pierre Gasly durant l'après-midi -, c'est l'Audi qui a entraîné la seconde interruption du jour quand Nico Hülkenberg a dû immobiliser la R26, aux alentours de 14h30, avant le virage 14.

Sur le plan chronométrique, alors que Max Verstappen avait terminé la matinée en haut de la feuille des temps, c'est finalement Lando Norris qui a positionné sa McLaren au numéro 1 en tête au termes de cette journée, avec un chrono de 1'34"669. Le Néerlandais est toutefois le pilote qui a le plus roulé aujourd'hui, avec 136 tours au compteur alors que l'écurie Williams a cumulé 145 passage grâce à ses deux pilotes.

Les essais reprendront ce jeudi, avec la seconde journée de roulage à Sakhir, toujours de 8h à 17h et toujours à suivre en live avec Motorsport.com.

Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 1

P PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono écart Pneus 1 Norris McLaren 58 1'34"669 C2 2 Verstappen Red Bull 136 1'34"798 +0"129 C3 3 Leclerc Ferrari 80 1'35"190 +0"521 C3 4 Ocon Haas 115 1'35"578 +0"909 C3 5 Piastri McLaren 54 1'35"602 +0"933 C3 6 Russell Mercedes 56 1'36"108 +1"439 C3 7 Hamilton Ferrari 52 1'36"433 +1"764 C3 8 Gasly Alpine 49 1'36"765 +2"096 C3 9 Hülkenberg Audi 73 1'36"861 +2"192 C3 10 Albon Williams 68 1'37"437 +2"768 C3 11 Antonelli Mercedes 30 1'37"629 +2"960 C1 12 Lindblad Racing Bulls 75 1'37"945 +3"276 C3 13 Sainz Williams 77 1'38"221 +3"552 C3 14 Pérez Cadillac 58 1'38"828 +4"159 C2 15 Bortoleto Audi 49 1'38"871 +4"202 C3 16 Bottas Cadillac 49 1'39"150 +4"481 C1 17 Stroll Aston Martin 36 1'39"883 +5"214 C2 18 Colapinto Alpine 28 1'40"330 +5"661 C2