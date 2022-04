Les notes du Grand Prix d'Émilie-Romagne 2022

Charger le lecteur audio

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Cette saison, à chaque fois que Max Verstappen a vu l'arrivée, c'était en première position. Il ne reste plus qu'à fiabiliser sa Red Bull. À Imola, le Néerlandais a été très performant tout au long du week-end, signant le meilleur temps en qualifications, remportant le Sprint de samedi et réalisant le deuxième Grand Chelem (pole, victoire, meilleur tour et tous les tours en tête) de sa carrière le lendemain. Jamais le Champion du monde en titre n'a été inquiété lors de la course et, lorsque Leclerc l'a dépossédé du commandement lors du sprint, il a su garder la tête froide, se montrer patient et porter l'attaque imparable au bon moment. Week-end parfait, note parfaite.

Max Verstappen et Red Bull fêtent leur victoire

Le bonnet d'âne pour Mick Schumacher

Note : 4

Nous ne blâmons pas Mick Schumacher pour avoir terminé 17e quand son coéquipier a, une fois de plus, décroché des points, soyons clairs. Nous lui reprochons simplement le fait d'avoir gâché une excellente opportunité de finir dans le top 10 dès les premiers mètres de la course. Oui, d'autres pilotes ont commis des erreurs ce week-end, mais il faut bien faire un choix et nous avons décidé d'attribuer ce bonnet d'âne à Schumacher, qui court toujours après son premier point en F1.

Mick Schumacher en passe de se faire prendre un tour par Sergio Pérez

Le reste de la grille

Sergio Pérez

Note : 10

On n'a rien à reprocher à Red Bull pour ce Grand Prix. Verstappen a été excellent et son coéquipier Sergio Pérez tout autant. Le ministre de la Défense a rempli son rôle en muselant Charles Leclerc et en offrant à son écurie les 18 points de la deuxième place.

Lando Norris

Note : 10

Lando Norris s'est surpassé sur un circuit où il a l'habitude d'exceller. Bien qu'il ait reçu un petit coup de pouce de la part de Charles Leclerc pour monter sur la troisième marche du podium, le Britannique figurait aux avant-postes au mérite. Qui aurait pu l'imaginer après le début de saison cataclysmique de McLaren ?

Champagne bien mérité pour Lando Norris et McLaren

George Russell

Note : 9

Quatre top 5 en quatre courses, voilà ce dont George Russell est capable avec une voiture qui, à Imola, n'était même pas assez rapide pour accéder à la Q3. Mais ce n'est qu'un détail pour le pilote britannique puisque, visiblement, il sait comment en tirer le meilleur parti.

Valtteri Bottas

Note : 9

Excellente course de Valtteri Bottas, qui aurait pu mal tourner avec la cohue du départ. Bien que son museau ait subi un petit choc, le Finlandais s'est montré très rapide et a bien failli prendre sa revanche sur son remplaçant chez Mercedes, George Russell, en lorgnant sur sa quatrième place en fin de parcours.

Charles Leclerc

Note : 6

Il fallait bien que ça arrive, le premier faux-pas. Charles Leclerc avait à cœur de bien faire devant les tifosi mais sa course a viré au cauchemar lorsqu'il a été décidé de chausser les gommes tendres en fin de parcours pour aller chercher le point du meilleur tour. Voyant qu'il gagnait du terrain sur Pérez, qui paraissait intouchable jusqu'à présent, Leclerc a tout donné pour rester dans la zone d'activation du DRS et a fauté, partant en tête-à-queue à la Variante Alta et lâchant sept points dans l'affaire. Gare à ce que cela ne se répète pas.

La faute de Charles Leclerc a mené à un changement d'aileron

Yuki Tsunoda

Note : 8

Un Grand Prix solide pour Yuki Tsunoda, qui retrouve les points après sa huitième place à Bahreïn. Le Japonais est l'un des rares pilotes à avoir réussi à dépasser lors de ce Grand Prix, alors on peut l'applaudir.

Sebastian Vettel

Note : 8

Applaudissons également Sebastian Vettel, le quadruple Champion du monde a enfin ouvert son compteur en décrochant la huitième position. Vettel s'est bien débrouillé avec son Aston Martin tout au long du week-end, entrant notamment en Q3 le vendredi et gagnant plusieurs positions au départ de la course du dimanche.

Kevin Magnussen

Note : 7

Après s'être qualifié quatrième, Kevin Magnussen espérait probablement mieux que les deux points de la neuvième place. Mais force est de constater que sa Haas n'était pas assez rapide pour se maintenir dans le top 5 sur une piste sèche.

Lance Stroll

Note : 8

Aston Martin peut se targuer d'avoir placé ses deux voitures dans les points car Lance Stroll a complété le top 10. Le Canadien a été l'un des grands gagnants du départ avec quatre dépassements.

Une bonne course pour Lance Stroll

Alexander Albon

Note : 9

Si Alex Albon ne ramène pas de points d'Imola, sa performance mérite d'être saluée malgré tout. Contraint de prendre le départ du sprint en dernière position après l'explosion de son frein en qualifications, le pilote Williams a gagné deux positions le samedi, puis huit le dimanche.

Pierre Gasly

Note : 6

Coincé avec Hamilton dans le "train de DRS" derrière Albon, Pierre Gasly n'a pas brillé à Imola. Fait assez rare pour être souligné, il a semblé être plus en difficulté que son coéquipier Yuki Tsunoda ce week-end.

Lewis Hamilton

Note : 4

On pensait que Lewis Hamilton avait touché le fond en Arabie saoudite, le septuple Champion du monde n'avait en fait pas fini de creuser. C'est bien simple, il a été en difficulté en qualifications, en difficulté au sprint et en difficulté en course. Toto Wolff avait peut-être clamé qu'il n'y avait rien à garder du week-end d'Imola tant les performances des Mercedes étaient alarmantes, mais Russell a réussi à finir quatrième, donc...

Lewis Hamilton ne gardera pas un souvenir impérissable de ce week-end

Esteban Ocon

Note : 6

Une pénalité de cinq secondes infligée à la suite d'un unsafe release dans les stands a fait passer Esteban Ocon de la onzième à la quatorzième place. Ça ne change donc rien au total du Français, soit zéro, dans un week-end fortement compromis par le problème de boîte de vitesses responsable de son élimination en Q1.

Zhou Guanyu

Note : 5

La course de Zhou Guanyu aurait probablement été très différente sans cet accrochage au sprint l'ayant contraint à prendre le départ de la course de dimanche depuis la voie des stands. Puisque les dépassements ont été rares au-delà du premier tour, le pilote chinois n'a pas pu remonter.

Nicholas Latifi

Note : 5

Contrairement aux deux derniers Grands Prix, Nicholas Latifi n'a pas été impliqué dans un accident à Imola, il y a donc du progrès. Néanmoins, la vitesse fait toujours défaut. Et maintenant qu'Albon semble avoir pris ses marques, on ne risque pas de voir le Canadien le devancer de sitôt.

Nicholas Latifi aux abonnés absents

Daniel Ricciardo

Note : 4

Il n'aura fallu qu'un seul passage sur un vibreur détrempé pour ruiner tout le travail accompli depuis les premiers tours de roue. À Imola, Daniel Ricciardo était plus ou moins dans le rythme de son coéquipier Lando Norris mais il a tout perdu au départ en envoyant Carlos Sainz en tête-à-queue et en reprenant la piste en queue de peloton. Et cela doit être d'autant plus dur à encaisser que Norris est monté sur le podium.

Fernando Alonso

Note : 5

Nous offrons la moyenne à Fernando Alonso puisque l'Espagnol a dû abandonner rapidement, il n'a donc pas pu faire ses preuves ce dimanche. Précisions néanmoins qu'Alonso avait profité des conditions difficiles en qualifications pour signer le cinquième temps avant de redescendre à la neuvième place lors du sprint, qui s'est déroulé sur le sec.

Carlos Sainz

Note : 5

Même tarif pour Carlos Sainz, qui mérite néanmoins quelques reproches. L'Espagnol n'a rien pu faire pour empêcher son abandon dès le départ, qui est à imputer à Daniel Ricciardo, mais Sainz est le seul responsable de sa sortie de piste en Q2. Nul doute que cette erreur lui a fait l'effet d'un coup de poing et que ce deuxième abandon consécutif l'a mis KO. Au pilote Ferrari de se relever désormais.

Charles Leclerc passe devant Carlos Sainz, de nouveau coincé dans les graviers