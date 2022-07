Les notes du Grand Prix de France 2022

Charger le lecteur audio

Les lauriers pour Carlos Sainz

Note : 9

C'est vrai, il est plus facile de s'illustrer quand on part du fond de grille, et c'était le cas de Carlos Sainz ce week-end avec une pénalité moteur. L'Espagnol n'a toutefois pas démérité avec le meilleur temps de la Q2, avant de jouer l'équipier parfait en donnant l'aspiration à Charles Leclerc en Q3. Il a ensuite multiplié les dépassements dans sa remontée, jusqu'à atteindre le troisième rang, lorsque Ferrari a préféré le faire rentrer au stand par précaution. Il n'a donc fini que cinquième, mais à 29 secondes de la victoire – dont cinq secondes due à une pénalité pour unsafe release dont il n'était pas responsable.

Carlos Sainz (Ferrari)

Le bonnet d'âne pour Zhou Guanyu

Note : 4

Après plusieurs week-ends encourageants, Zhou Guanyu a été plus que médiocre au Castellet, qualifié 18e à sept dixièmes de Valtteri Bottas. Le Chinois a passé toute la course hors du top 15 et s'est rendu coupable d'une collision avec Mick Schumacher, ayant perdu le contrôle de son Alfa Romeo. Cette dernière a finalement rendu l'âme en fin de course. Week-end à oublier pour le rookie.

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Le reste de la grille

Max Verstappen

Note : 9

Si ce n'était pas sa performance la plus impressionnante de l'année, Max Verstappen a été efficace en ne laissant pas Leclerc creuser l'écart en tête de la course, puis en le mettant sous pression avec l'undercut. Une fois le Monégasque éliminé, Verstappen n'a plus eu qu'à profiter de sa suprématie en gérant son avantage, vainqueur avec plus de dix secondes d'avance.

Lewis Hamilton

Note : 9

Encore un week-end solide de Lewis Hamilton, seul pilote à s'être qualifié à moins d'une seconde de la pole position en dehors des Ferrari et des Red Bull. En course, initialement menacé par Sergio Pérez, il était finalement dans un no man's land à la deuxième place après l'abandon de Leclerc.

George Russell

Note : 7

George Russell a été battu par Hamilton lors des trois phases des qualifications et a passé la course derrière son coéquipier. Sa première manœuvre sur Pérez, où il a tassé la Red Bull hors de la piste à la chicane, était digne d'une pénalité. En revanche, il s'est illustré en arrachant le podium avec bagout à la fin de la neutralisation par la VSC.

Sergio Pérez

Note : 6

Sergio Pérez n'était pas au niveau sur le Circuit Paul Ricard, loin des performances de Max Verstappen, même si sa prestation reste correcte. Le Mexicain a eu la malchance d'être victime d'un dysfonctionnement de la VSC, qui a indirectement mené à la perte du podium.

Fernando Alonso

Note : 9

Fernando Alonso a évolué à un niveau élevé ce week-end, sixième ou septième des trois phases qualificatives. Il s'est même hissé dans le top 5 au départ avant de prendre la sixième place à l'arrivée derrière les intouchables top teams, et avec neuf secondes d'avance sur la McLaren de Lando Norris. Difficile de faire mieux au volant d'une Alpine.

Fernando Alonso (Alpine) devant Lando Norris (McLaren)

Lando Norris

Note : 8

Lando Norris a particulièrement brillé en qualifications, s'intercalant entre les Mercedes avec le cinquième temps de la Q3. En course, principal rival de Fernando Alonso, il s'est finalement avéré impuissant face à l'Ibère.

Esteban Ocon

Note : 7

S'il a été éliminé en Q2 et s'est rendu coupable d'un accrochage avec Yuki Tsunoda en début de course, Esteban Ocon avait un très bon rythme et a dépassé Daniel Ricciardo deux fois pour finir huitième.

Daniel Ricciardo

Note : 6

Il y a du mieux pour Daniel Ricciardo. Ce n'est pas encore ça en qualifications car il a été distancé par Norris en Q1 et en Q2 (où il a été éliminé), mais son rythme n'était pas trop éloigné de celui du fer de lance de McLaren en course : il perdait à peine trois dixièmes au tour. Ce n'est évidemment pas idéal, mais on a vu bien pire ces derniers temps.

Lance Stroll

Note : 7

Lance Stroll ne marque pas des points souvent, mais lorsqu'il le fait, c'est avec la dixième place – c'est déjà la quatrième fois cette saison. Éliminé en Q1 au contraire de son coéquipier Sebastian Vettel, Stroll est passé devant au départ et y est resté, résistant à son aîné de manière rugueuse dans le dernier virage pour accrocher cette quatrième unité à son compteur.

Sebastian Vettel

Note : 7

Plus performant que Stroll en qualifications, Sebastian Vettel a lui aussi mené une course solide, se maintenant constamment à moins de quatre secondes de son partenaire. Son attaque en fin de course a été infructueuse, mais le quadruple Champion du monde affirme que c'est sans importance, Aston Martin ayant décroché le point de la dixième place quoi qu'il en soit.

Pierre Gasly

Note : 5

Pierre Gasly avait de grands espoirs avec les évolutions apportées par AlphaTauri, mais les performances n'étaient pas au rendez-vous. Le tricolore a même été éliminé dès la Q1 (certes de justesse), et il a passé l'essentiel de l'épreuve coincé dans le peloton, ayant perdu trois places dans une manœuvre de dépassement ratée sur Alexander Albon. Il est néanmoins parvenu à remonter un peu pour finir 12e après avoir doublé Albon en fin d'épreuve.

Pierre Gasly (AlphaTauri) devant Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Alexander Albon (Williams)

Alexander Albon

Note : 7

C'était un week-end sans grand rebondissement pour Alexander Albon, qui a arraché la Q2 au volant de sa Williams et a ensuite mené une course solide aux portes du top 10.

Valtteri Bottas

Note : 5

"J'aurais pu passer une heure et demie dans le sauna et j'aurais marqué autant de points." Valtteri Bottas a bien résumé la situation, lui qui a dégringolé de la 11e à la 16e place au départ et n'est jamais parvenu à se hisser dans la bataille pour ajouter quelques unités à son compteur.

Mick Schumacher

Note : 6

Dommage que Mick Schumacher ait coupé le virage 3 en qualifications, cela lui a coûté la qualification en Q2. En course, il a été handicapé par un accrochage provoqué par Zhou Guanyu.

Nicholas Latifi

Note : 4

Bon dernier en qualifications, dans un exercice où il ne brille jamais, Latifi a passé la course à l'arrière du gruppetto avant d'être le principal responsable d'un accrochage avec Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen

Note : 6

Relégué en fond de grille par une pénalité moteur alors qu'il était très performant, Kevin Magnussen a gagné sept (!) places au départ mais a été handicapé par un arrêt au stand trop précoce, dès le huitième tour. Il y a ensuite eu la collision avec Latifi.

Charles Leclerc

Note : 6

Auteur d'une pole position autoritaire avec trois dixièmes d'avance sur Max Verstappen, Charles Leclerc était bien placé pour s'imposer au Castellet, mais une erreur l'a envoyé dans le mur et a tout gâché. Dommage.

Yuki Tsunoda

Note : 7

Yuki Tsunoda s'est illustré en décrochant la Q3, avant que son fond plat ne soit endommagé dans l'accrochage avec Esteban Ocon à la chicane. Difficile de juger le week-end dans son intégralité avec ce contexte.

Les dégâts sur l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda