Les notes du Grand Prix de Grande-Bretagne 2023

Les lauriers pour Lando Norris

Note : 9

La McLaren évoluée est au niveau, encore fallait-il capitaliser là-dessus. Lando Norris a pris une belle deuxième place sur la grille – on a un temps cru à la pole position ! – et a profité du départ raté de Verstappen pour s'emparer de la tête de l'épreuve. Il ne pouvait pas rivaliser avec la Red Bull en performance pure, mais son rythme n'en était pas éloigné. Mis en difficulté par le choix des pneus durs en fin de course, il a résisté avec brio à la Mercedes de Lewis Hamilton en pneus tendres.

Le bonnet d'âne pour Lance Stroll

Note : 3

Les Grands Prix médiocres se succèdent pour Lance Stroll. En dix Grands Prix, le Canadien n'a marqué que 44 points face aux 137 unités de son coéquipier Fernando Alonso, et c'est malheureusement représentatif de son niveau de performance. Ici, il n'a même pas atteint la Q3 et a passé la course à batailler avec des monoplaces inférieures... et encore : il ne tenait pas le rythme de la Williams d'Alexander Albon. Pour couronner le tout, il a écopé de cinq secondes de pénalité après avoir accroché Pierre Gasly. Résultat final : 14e.

Lance Stroll (Aston Martin) à la lutte avec Pierre Gasly (Alpine)

Max Verstappen

Note : 8

Et de six victoires de suite pour Max Verstappen ! Une fois n'est pas coutume, le large leader du championnat était moins dominateur qu'à l'accoutumée, mais cela reste une belle performance.

Lewis Hamilton

Note : 7

Devancé par Russell en qualifications, Lewis Hamilton a connu un premier tour médiocre suivi d'une course solide, même s'il n'a su capitaliser sur le coup de pouce du Safety Car pour prendre la deuxième place à Norris avec les pneus tendres.

Oscar Piastri

Note : 9

Premier week-end aux avant-postes pour Oscar Piastri, dont le niveau de performance n'avait pas grand-chose à envier à celui de Norris. Dommage que le Safety Car lui ait coûté le podium.

George Russell

Note : 8

George Russell paraissait légèrement plus performant que Lewis Hamilton ce week-end, mais le Safety Car l'a désavantagé par rapport à son coéquipier.

Sergio Pérez

Note : 5

Une cinquième séance qualificative d'affilée sans atteindre la Q3, même s'il y a des circonstances atténuantes à cette peu glorieuse élimination en Q1, et une remontée à la sixième place qui semble être peu ou prou ce que l'on peut attendre au minimum avec une telle monoplace.

Fernando Alonso

Note : 7

Aston Martin était moins en verve ce week-end, mais Alonso répond toujours présent pour engranger des points importants.

Alexander Albon (Williams) dans le peloton

Alexander Albon

Note : 9

Alexander Albon paraît plus épanoui que jamais chez Williams, et il s'est illustré à domicile en s'invitant dans le top 3 de toutes les séances d'essais libres avant de signer la huitième place en qualifications comme en course, au volant d'une monoplace pourtant modeste.

Charles Leclerc

Note : 8

Charles Leclerc n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce Grand Prix, surtout victime de l'intervention de la voiture de sécurité et d'une stratégie à deux arrêts peu fructueuse de Ferrari, alors qu'il était quatrième en début de course.

Carlos Sainz

Note : 6

Carlos Sainz a été une autre victime de la voiture de sécurité, sans afficher un rythme particulièrement exceptionnel.

Logan Sargeant

Note : 7

Logan Sargeant a signé son meilleur résultat en qualifications, 14e, et en course, 11e. Pas mal pour un pilote Williams, mais les points lui ont encore échappé, pour quatre secondes.

Valtteri Bottas

Note : 8

Relégué en fond de grille par une infraction technique en qualifications, Valtteri Bottas est parvenu à remonter au 12e rang.

Nico Hülkenberg

Note : 7

Nico Hülkenberg n'a pas démérité non plus, handicapé par un accrochage avec Sergio Pérez en début de course. Il a réussi à prendre l'avantage sur les AlphaTauri après la neutralisation de la course.

Nico Hülkenberg (Haas) devant Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Zhou Guanyu

Note : 5

Zhou Guanyu a été relativement transparent tout au long du week-end.

Yuki Tsunoda

Note : 6

Pas mieux du côté de Yuki Tsunoda, qui n'est toutefois pas passé loin de la Q2.

Nyck de Vries

Note : 5

Nyck de Vries, lui, a passé le week-end dans l'ombre de son coéquipier – littéralement, car il n'était jamais bien loin.

Pierre Gasly

Note : 8

Dommage pour Pierre Gasly qu'il ait été victime de cet accrochage avec Stroll, car il n'avait pas démérité au volant d'une Alpine pas franchement en forme à Silverstone : il a atteint la Q3 et jouait le top 10 en course.

Kevin Magnussen

Note : 5

Dernier au premier tour, Kevin Magnussen était remonté au 14e rang à la faveur des arrêts au stand lorsque sa monoplace est tombée en panne.

Esteban Ocon

Note : 5

Treizième sur la grille de départ, Esteban Ocon est resté douzième jusqu'à son abandon au dixième tour.