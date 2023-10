Les notes du Grand Prix de Mexico 2023

Les lauriers pour Charles Leclerc

Note : 10

La pole était aussi belle que surprenante pour le Monégasque, qui a bien failli tout perdre dans l'accrochage du premier virage, où il n'a rien à se reprocher. Malgré son aileron abîmé, il affichait un excellent rythme en mediums et sa stratégie aurait pu être intéressante à suivre si le drapeau rouge n'avait pas tout remis en cause. Las, elle lui a non seulement retiré la chance (mince vu ce que la SF-23 a affiché en pneus durs, ne soyons pas naïfs) de pouvoir battre Verstappen mais l'a en plus mis à la portée de Hamilton.

Le bonnet d'âne pour Yuki Tsunoda

Note : 1

La pénalité sur la grille subie par le Japonais le plaçait en position difficile d'entrée tout en lui offrant le loisir de régler sa voiture pour la course. En qualifs, il a parfaitement joué sa partition en aidant Ricciardo en Q1 et en Q2. Profitant d'une AT04 performante, il s'est hissé dans la hiérarchie au fil de l'épreuve pour se mettre en position d'aller chercher de bons points... avant de tout bazarder sur une manœuvre aussi inutile qu'incompréhensible face à Piastri, tant le dépassement paraissait inéluctable. Le contact peu de temps avant aurait dû lui servir d'avertissement et doit selon nous aggraver sa notation.

Yuki Tsunoda a bazardé un excellent résultat dans son attaque sur Oscar Piastri à Mexico.

Max Verstappen

Note : 9

La séance de qualifications n'a pas été optimale pour le Néerlandais, ce qui lui coûte un score maximal dans notre notation. En course, il a en revanche parfaitement géré les deux départs, le drapeau rouge contribuant à l'installer en première place, même si cela le mettait un peu à la merci d'un nouvel envol toujours périlleux à Mexico. Il a ensuite montré le vrai rythme de sa RB19 dans la seconde partie de course, ne laissant aucune chance à la concurrence.

Lewis Hamilton

Note : 9

Comme pour Verstappen, il y avait sans doute mieux à faire dans l'exercice des qualifications. En course, en revanche, son relais de fin de GP en mediums a été très bon et a laissé Leclerc impuissant après un dépassement au chausse-pied. Il s'est offert le meilleur tour en prime, signe d'une gestion pneumatique excellente.

Carlos Sainz

Note : 7

Pas très loin de la pole, l'Espagnol a été solide mais pas aussi brillant que son équipier en course, surtout en sachant que lui disposait d'une monoplace intacte pendant la première moitié de l'épreuve. Toujours en retrait après le deuxième départ, il a autoritairement contenu Russell pour s'offrir une quatrième place plutôt tranquille.

Lando Norris

Note : 8

Désigné pilote du jour, le Britannique a en effet peut-être produit la meilleure course de l'ensemble des pilotes, avec un net contraste avec son équipier et dans des circonstances pas toujours favorables. Toutefois, c'est bien le week-end entier que nous notons et sa séance de qualifications totalement manquée lui coûte une nouvelle fois un excellent résultat au vu de son rythme.

Lando Norris n'a fait qu'une bouchée d'un George Russell en souffrance.

George Russell

Note : 5

Après le mieux affiché au retour de la trêve, le Britannique ne cesse d'enchaîner les prestations ternes. Plus que le reste, sa fin de course a été assez inquiétante et il a évité de peu d'être devancé par Ricciardo dans les derniers hectomètres.

Daniel Ricciardo

Note : 9

L'Australien n'était pas attendu à pareille fête pour le second GP après son retour. Les caractéristiques de Mexico ont clairement appuyé sur les forces de l'AlphaTauri, mais encore fallait-il concrétiser cela en qualifications (même s'il a lui-même reconnu qu'il n'avait pas réussi à tout mettre bout à bout dans son ultime tentative) puis résister sur la longueur de la course. Dans ces conditions, il n'a pas vraiment été servi par le drapeau rouge, mais le fait de terminer à la régulière devant Piastri et sur les talons de Russell est plus que probant.

Oscar Piastri

Note : 6

Week-end moins convaincant pour le pilote McLaren qui a sauvé les meubles pour son écurie en qualifs, sans toutefois être particulièrement brillant, avant de connaître une course un peu sur le reculoir où il a dû s'effacer devant un Norris qui demeure globalement au-dessus dans l'exercice des longs relais. Les dégâts subis dans la lutte avec Tsunoda n'ont pas aidé.

Alexander Albon

Note : 7

Il y avait sans doute mieux à faire en qualifications pour le pilote Williams, et notamment en atteignant la Q3, mais il s'est mis en faute tout seul. En course, ses deux très bons départs lui ont permis de se placer dans la lutte pour les points et il a très bien géré la situation pour ne pas se retrouver en difficulté, notamment en évitant le "train Hülkenberg".

Alexander Albon a été particulièrement bon lors des départs à Mexico.

Esteban Ocon

Note : 6

C'est avec une certaine réussite qu'Ocon est le pilote Alpine dans les points au terme du GP puisqu'il a semblé hors du rythme de son équipier tout le week-end, tout en ne réussissant pas sa Q2. En course, le drapeau rouge lui a offert un arrêt gratuit et la possibilité de passer devant Gasly avant d'aller chercher un point.

Pierre Gasly

Note : 8

Difficile de pointer beaucoup de choses négatives pour Gasly sur ce GP vu le rythme en retrait de l'Alpine, si ce n'est un vrai manque de réussite sur le drapeau rouge qui l'a mis à la merci de pilotes ayant chaussé les mediums pour échouer aux portes des points.

Nico Hülkenberg

Note : 9

L'Allemand a clairement été au-dessus du niveau de sa monoplace ce week-end, notamment en qualifications. Auteur d'un excellent départ, il n'est au final pas passé très loin d'inscrire un improbable point avant que l'usure désormais légendaire de la VF-23 ne le fasse reculer au 13e rang.

Valtteri Bottas

Note : 5

Il y avait le potentiel pour faire mieux en qualifs, sans savoir si cela aurait permis de gagner une position. Au départ, un léger problème technique a sans doute participé à le faire reculer. Par la suite, les points étaient encore jouables mais le timing de l'arrêt l'a renvoyé à l'arrière. Si les commissaires l'ont jugé principal responsable de l'incident avec Stroll, nous pensons de notre côté que la situation était bien plus nuancée.

Zhou Guanyu

Note : 6

Également en Q3, le Chinois n'était pas au niveau du rythme de son équipier mais était en lice pour les points en course avant un drapeau rouge assassin puisqu'il est reparti sur des pneus durs vieux de 13 tours, ne lui laissant aucune chance.

Zhou Guanyu était le pilote avec les pneus les plus usés au moment du second départ.

Logan Sargeant

Note : 4

Éliminé en Q1 après deux passages hors piste et avec plusieurs infractions à la clé, l'Américain s'est mis tout seul en mauvaise posture, alors même que la course n'a pas été totalement inintéressante. Du patinage au second départ l'a envoyé en fond de peloton puis il a abandonné au dernier moment sur un problème de pompe à essence.

Lance Stroll

Note : 4

Si l'élimination en Q1 est désormais une habitude bien ancrée pour le Canadien, la comparaison avec un Alonso pas en confiance a été moins en sa défaveur que d'habitude. Malgré les changements de réglages avant la course, il n'y a pas eu de miracle et l'accrochage avec Bottas, dont le Finlandais a été jugé responsable, nous paraît bien moins à sens unique que ce que les commissaires ont conclu.

Fernando Alonso

Note : 4

Sans doute le pire week-end de l'année pour l'Espagnol, éliminé en Q2 mais surtout en permanence sur des œufs au volant d'une AMR23 ne lui inspirant pas confiance. Il a lui-même reconnu ne pas avoir fait le meilleur travail possible samedi soir, et le fait d'avoir été victime de dégâts dès les premiers mètres de la course ne lui a pas permis de montrer mieux.

Kevin Magnussen

Note : 5

Pas aidé par son absence des EL1 et un problème en EL3, le Danois a des circonstances atténuantes pour les qualifications et n'est pas responsable de son accident en course, même si celle-ci ne s'annonçait pas exceptionnelle.

Sergio Pérez

Note : 2

Pas sa pire séance de qualifications de la saison, même si le fait d'être devancé par Ricciardo sur une AlphaTauri est douloureux et qu'il faut relativiser l'écart avec un Verstappen dont le temps était perfectible. Concernant sa très courte course, difficile de ne pas lui attribuer la responsabilité de l'accrochage : quand bien même il pouvait ne pas avoir conscience de la présence de Verstappen, il engage vraiment tôt son virage et ne laisse aucune chance à Leclerc.

Sergio Pérez n'avait vraiment pas besoin de ça...