Le nouveau chef d'Alfa Romeo clarifie son rôle

Le 26 janvier dernier, Alfa Romeo Racing a annoncé la nomination d'Alessandro Alunni Bravi. Frédéric Vasseur ayant pris le large pour rejoindre la Scuderia Ferrari, il fallait pallier l'absence du Français ; Andreas Seidl a été recruté à la tête du groupe Sauber, dont le directeur général Alunni Bravi a pour sa part été nommé au poste de "représentant de l'équipe".

L'écurie a initialement fait savoir que le rôle du quadragénaire italien serait "comparable" à celui d'un directeur d'équipe, mais il semble finalement que la situation soit un peu plus compliquée que cela, du côté de la formation de Hinwil.

"Il n'y a pas qu'une seule structure possible pour une écurie de Formule 1, alors nous avons décidé de diviser les rôles entre les différentes [personnes] en piste et en dehors", déclare Alessandro Alunni Bravi dans les colonnes du site officiel de la F1. "Je vais être représentant de l'équipe, ce qui signifie que je vais travailler avec Xevi Pujolar, notre directeur de l'ingénierie piste, avec Beat Zehnder, le directeur sportif – mais j'aurai une fonction différente des leurs. Je vais représenter l'écurie vis-à-vis de la FIA, de la Formule 1, et bien sûr des médias et des sponsors."

"Je pense que cette structure est importante et contribuera à mieux effectuer toutes les tâches que nous avons devant nous. C'est simplement une structure différente, et je pense que toutes les équipes développent leurs modèles afin d'être plus efficaces. L'efficacité est un mot clé, il ne s'agit pas simplement d'être efficace à l'atelier, il faut que nous soyons efficaces en piste. Nous avons des procédés internes sur lesquels nous nous sommes évidemment mis d'accord tous ensemble, et je pense que ce sera la différence. 'Team principal', c'est un nom ; ce que nous avons, c'est la fonction d'un team principal qui est répartie sur différents profils : moi-même, Beat Zehnder… et Xevi Pujolar du côté technique."

Beat Zehnder est un ancien de l'écurie gérée par Sauber, où il évoluait avant même son arrivée en Formule 1 en tant que mécanicien. Xevi Pujolar, lui, est arrivé à Hinwil en 2016, en provenance de Toro Rosso.

