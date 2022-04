Avec son nouveau moteur, Alpine n'a "plus peur de personne"

Charger le lecteur audio

Le week-end dernier, lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, Esteban Ocon s'est qualifié en cinquième position. Le lendemain, il a mené une bataille rude mais correcte contre son coéquipier Fernando Alonso, avant que celui-ci finisse par abandonner à une dizaine de tours de l'arrivée. Sixième à l'arrivée (après un nouveau duel, cette fois contre Lando Norris), Ocon a enchaîné une deuxième arrivée dans les points en autant de courses cette saison.

Selon le Français, Renault a fait un grand pas en avant avec ce nouveau moteur, après que l'écurie ait manqué de vitesse de pointe durant la saison 2021. Désormais, Alpine peut batailler avec ses rivaux. Au micro de Motorsport.com, Ocon ne cache pas sa satisfaction. "Nous ne devons plus avoir peur des autres", s'exprime le Normand. "Dès que j'ai eu le DRS, je pouvais passer facilement, j'ai pu dépasser l'Aston de Nico [Hülkenberg] et Lando. Fernando également. Je pourrais nous comparer avec beaucoup d'autres voitures, le moteur marchait bien pour nous."

Sur le tracé rapide de Djeddah, où la puissance moteur est décisive, Ocon s'est qualifié devant la Mercedes de George Russell. En revanche, en rythme de course, la W13 reste plus véloce. "[Russell] était plus rapide que nous", poursuit Ocon. "Il ne s'échappait pas comme nous aurions pu l'imaginer, mais il était tout de même plus rapide. Clairement, ils ont toujours un petit avantage en rythme de course. C'est quelque chose sur quoi nous allons travailler. Je pense que nous avons connu deux week-ends solides. Malheureusement, Fernando n'a pas pu terminer la course, mais nous pouvions encore placer les deux voitures dans les points. Nous avons progressé."

"[À Djeddah], nous étions plus rapides qu'à Bahreïn, ce qui est très bien. C'est très positif. Ce n'est que la deuxième course de l'année, et nous allons faire encore plus. Je suis plutôt satisfait de marquer tous ces points en début de saison."

De l'autre côté du garage, et malgré un abandon frustrant, Alonso a également vanté les progrès du nouveau moteur. "Je pense que nous sommes à la lutte avec les autres maintenant. Dans les lignes droites, on pouvait se battre avec les autres, [à Djeddah] et à Bahreïn."

Pour le team principal Otmar Szafnauer, Alpine devra également se concentrer sur le développement aérodynamique de la voiture, qui sera la clé de la lutte en 2022. "Le peloton est très serré", estime l'Américain. "Esteban a été le meilleur des autres, et Fernando aurait été devant lui sans sa panne. De ce point de vue, nous sommes satisfaits. Cependant, la courbe de progression de cette voiture est extrêmement élevée, ce sera une course au développement. Nous devons simplement apporter de la performance à la voiture, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Demain ne sera pas pareil, sauf si nous ajoutons de la performance, ou à un rythme au moins égal à nos concurrents. C'est ce que nous essayons de faire : améliorer la voiture plus rapidement que nos rivaux."

Pour l'équipe basée à Enstone et Viry-Châtillon, se retrouver proche de Mercedes est un facteur de motivation important. "En course, ils sont clairement devant nous", analyse Szafnauer. "Ils ont peut-être eu des problèmes en qualifications. Nous allons tout donner pour pouvoir les concurrencer. Mais depuis le muret des stands, ils semblent avoir une meilleure voiture de course. C'est une source de motivation. Cela nous prendra quelques courses, nous devons avoir une plus grande variété de Grands Prix pour évaluer notre position dans la hiérarchie. Enfin, comme je l'ai dit, ce sera une course au développement cette saison."

Interrogé sur le moteur, le dirigeant se montre tout autant enjoué que ses pilotes : "De ce que j'ai pu voir, les gars à Viry ont fait du bon travail en améliorant le moteur. Et nous avons une bonne base pour nous améliorer."

Propos recueillis par Adam Cooper