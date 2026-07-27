Le nouveau moteur Honda d'Aston Martin va débuter en piste cette semaine

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Honda va faire rouler son nouveau moteur F1 lors d'une journée de roulage promotionnel d'Aston Martin au Hungaroring cette semaine.

Haydn Cobb Ronald Vording
Publié:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Honda a annoncé que son nouveau moteur de Formule 1 ferait ses débuts ce mercredi lors d'une journée promotionnelle avec Aston Martin au Hungaroring.

Après un Grand Prix de Hongrie qui a redonné confiance à l'équipe - Aston Martin ayant dévoilé une version B de son AMR26, affichant une nette amélioration des performances tant en qualifications qu'en course -, Honda lancera son moteur évolué lors d'une journée de tournage promotionnel organisée par l'écurie ce mercredi sur le même circuit.

Honda avait initialement prévu de déployer sa nouvelle unité de puissance lors de la première course après la trêve estivale de F1, le Grand Prix des Pays-Bas, dans le cadre de sa première mise à jour autorisée au titre de l'ADUO.

Mais le constructeur a annoncé que le lancement officiel aura finalement lieu au Hungaroring, avant sa première sortie officielle à Zandvoort, du 21 au 23 août.

"En Hongrie, nous avons accompagné l'équipe dans l'intégration du groupe motopropulseur. Nous avons également pu recueillir des données essentielles qui nous aideront à aborder la prochaine course", a déclaré Shintaro Orihara, directeur général de Honda.

"Nous allons désormais franchir une étape importante en introduisant notre groupe motopropulseur de nouvelle spécification aux Pays-Bas. Avant cela, lors de la journée de tournage promotionnel de mercredi, nous ferons rouler le nouveau moteur dans l'AMR26 pour la première fois, avant le début de la trêve estivale."

Shintaro Orihara (Honda)

Shintaro Orihara (Honda)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll a mené Aston Martin à la 13e place ce dimanche à Budapest, juste devant son équipier Fernando Alonso, qui s'était qualifié la veille pour la Q2. Ces performances ont permis à Aston Martin de devancer Cadillac, Williams et Haas.

"Je pense que c'est un bon pas en avant, tant en qualifications qu'en course, donc oui, ça nous donne une nouvelle base de travail pour la deuxième partie de la saison", a déclaré Alonso.

"La corrélation [avec les données virtuelles] est bonne et les gains de performance sont au rendez-vous, comme nous l'espérions. Nous n'en sommes évidemment qu'aux débuts avec cette nouvelle voiture. Il s'agit d'une voiture entièrement nouvelle, d'un nouveau concept ; il y aura donc peut-être encore des progrès à réaliser en matière de réglages, d'optimisation et d'autres aspects de ce genre.

"La prochaine course se déroulera également avec la mise à jour du moteur. Nous aurons un test intéressant à Zandvoort pour voir où nous en sommes et ce pour quoi nous pourrons nous battre."

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