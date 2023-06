Des nouveautés chez Mercedes, Ferrari et Red Bull à Barcelone

Mercedes espère que le Grand Prix d'Espagne, sur le tracé rapide de Barcelone, va lui permettre de mieux comprendre le véritable potentiel de sa monoplace dans sa configuration actuelle – par rapport à la piste atypique de Monaco, étroite et sinueuse, où il est quasiment impossible d'obtenir des données claires.

Plutôt que de conserver le même package qu'en Principauté, Mercedes a apporté deux changements à sa monoplace avant les essais libres de Barcelone. Un déflecteur situé sur le rétroviseur a été enlevé, n'étant plus requis avec les nouveaux pontons apparus à Monaco, ce qui devrait améliorer le flux d'air vers l'arrière de la voiture. La marque à l'étoile a également modifié le profil de son diffuseur afin d'accroître le flux d'air dans cette zone et ainsi générer plus d'appui.

L'arrière de la Mercedes W14

Le nouveau package Ferrari

Jusqu'à présent, le principal sujet de discussion dans le paddock de Barcelone est le changement de pontons sur la SF-23 de Ferrari, qui délaisse sa solution privilégiant un flux d'air vers l'intérieur pour la philosophie de Red Bull, vers le bas.

Expliquant ce changement, la Scuderia a fait savoir : "Ce développement se focalise sur le conditionnement du flux d'air vers l'aileron arrière et le train arrière, associé à une gestion différente du flux de refroidissement, pour améliorer l'efficience globale de la voiture."

Ferrari a également apporté un aileron arrière au profil supérieur révisé avec de nouveaux volets pour mieux convenir aux exigences aérodynamiques du circuit de Barcelone, sans oublier de nouvelles bordures de plancher pour capitaliser sur le changement de pontons et mieux gérer le flux d'air.

Le capot moteur de la Ferrari SF-23

Le plancher et le diffuseur Red Bull

Si Red Bull domine actuellement la F1, cela n'empêche pas l'écurie d'apporter de nouvelles améliorations à sa RB19 pour le Grand Prix d'Espagne. La structure de Milton Keynes a révisé le profil du bord de son plancher pour mieux convenir aux pressions locales et accroître l'appui. Les coins supérieurs du plancher ont été reprofilés et sont désormais plus incurvés.

Une légère augmentation de la charge au niveau du bord de fuite du diffuseur dans les coins supérieurs a été permise, là aussi, par un profil plus incurvé qui s'inspire de la concurrence.

Le diffuseur de la Red Bull RB19