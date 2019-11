GP des États-Unis : les nouveautés techniques

Aileron avant de la Haas VF-19

1 / 12

Photo de: Giorgio Piola

Une comparaison directe entre la nouvelle et l'ancienne spécification d'aileron avant chez Haas. Le nouvel aileron (à gauche) présente un concept davantage tourné vers une solution pour gérer le sillage des pneus avant et l'effet "outwash", avec l'extrémité des flaps qui se situent plus bas qu'auparavant. Haas teste ce nouvel aileron pour préparer la saison 2020.