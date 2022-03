La F1 met en place de nouveaux graphiques TV

Charger le lecteur audio

Alors que sur le plan technique les Formule 1 connaissent une révolution réglementaire avec le retour de monoplaces conçues autour de l'effet de sol, la discipline en profite pour elle aussi effectuer une mue, au niveau des graphiques TV et de l'affichage.

Au menu notamment, une nouvelle "tour" d'informations située sur l'extrême gauche de l'écran et située sous le logo de la F1, qui change ainsi de place par rapport à auparavant.

Dean Locke, directeur de la diffusion et des médias de la F1, a déclaré à Motorsport.com : "Nous sommes un sport graphique, donc avec la nouvelle voiture, nous avons pensé que c'était le bon moment pour changer nos visuels aussi."

"Nous sommes probablement en avance d'un an sur notre cycle normal. Mais nous avons voulu le faire dans le cadre des nouvelles règles et de la nouvelle voiture. Ils ont un nouveau look et sont très différents de ce que nous avions auparavant du point de vue de l'apparence et de la perception. Ils sont audacieux, un peu plus frais, un peu plus jeunes. Ils s'inspirent beaucoup du numérique et du cinéma."

Affichage TV 2022 lors d'arrêts au stand

Au-delà de l'apparence, l'idée derrière cette refonte est de mieux suivre le déroulé de la course, notamment en mettant en avant les points importants, en pouvant se focaliser sur tel ou tel pilote ou en ayant l'opportunité de mieux intégrer un écran dans l'écran.

Locke d'ajouter : "Là où des graphiques supplémentaires étaient vissés dans diverses zones de l'écran, nous avons un peu plus de discipline car nous partons de zéro. C'est un graphique assez malin maintenant. Vous verrez pendant le week-end de course qu'il se trouve sur un panneau, et dans ce panneau nous pouvons mettre en évidence des choses. Nous l'appelons le 'smart glass'."

"Ainsi, si nous voulons mettre en évidence deux pilotes, nous pouvons attirer l'attention des commentateurs, et c'est la même chose pour les drapeaux rouges, les voitures de sécurité, les voitures de sécurité virtuelles et les éléments de ce genre. Les messages radio des équipes seront également un peu plus visibles et mettront en évidence les éléments que nous souhaitons."

Affichage TV 2022 de la grille

En plus des graphiques qui sont montrés lorsque les voitures sont en piste, la F1 a redéfini ses graphiques de présentation, y compris une nouvelle séquence d'introduction, un nouveau format de grille de départ et des éléments pour les arrêts au stand.

Locke a déclaré que la F1 évaluait constamment la meilleure façon de satisfaire à la fois les fans inconditionnels qui se nourrissent de données, tout en s'adressant aux fans plus occasionnels.

"Il ne peut pas y avoir que des chiffres partout à l'écran", a-t-il déclaré. "Nous passons énormément de temps à réfléchir à la manière dont nous présentons ces chiffres. Nous savons que nous avons des fans fidèles qui comprennent. Mais il y a aussi des fans plus occasionnels, et des fans plus récents, qui ont été amenés à ce sport."

Exemples d'affichage TV 2022