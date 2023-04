La F1 passe un nouvel accord avec Paramount+

Charger le lecteur audio

L'an passé, la Formule 1 a passé un accord provisoire avec la plateforme de streaming Paramount+. Aujourd'hui, ce partenariat a été prolongé et approfondi alors que le championnat cherche à étendre ses relations dans le monde de la télévision, en particulier sur le marché américain.

Les droits de diffusion des Grands Prix aux États-Unis sont détenus jusqu'à fin 2025 par ESPN, propriété de Disney, tandis que Netflix capture déjà les images de la sixième saison de Drive To Survive. De son côté, Paramount+ est très impliqué dans la diffusion d'événements sportifs majeurs aux États-Unis, notamment avec la NFL, la Ligue des Champions de football et les tournois de golf Masters et PGA, ce qui laisse présager une future implication dans la F1 une fois que les droits d'ESPN arriveront à échéance, en 2026.

Les premiers signes de ce nouvel accord ont été observés lors du Grand Prix d'Australie 2023, la série Rabbit Hole de Kiefer Sutherland ayant été placardée dans la voie des stands de Melbourne et ailleurs sur le circuit. La F1 indique que le nouvel accord est axé sur l'engagement des fans et que "le catalogue populaire de la plateforme de streaming prendra vie lors des événements F1, avec des séries et des films de Paramount+ à succès et des personnages adorés qui occuperont le devant de la scène dans la Fan Zone, réunissant des stars du circuit et du grand écran".

L'accord prévoit la mise en place de publicités en bord de piste et de "parrainages numériques et d'opportunités promotionnelles" lors des six courses sur le continent américain, à savoir Miami, Austin, Las Vegas, Mexico et São Paulo, ainsi qu'aux Grands Prix de Grande-Bretagne, d'Autriche et d'Italie en Europe. Cette liste représente tous les pays qui accueillent des courses et dans lesquels Paramount+ est disponible en tant que service de streaming indépendant.

Carlos Sainz dans la voie des stands à Melbourne.

"Ce partenariat illustre l'engagement continu de la F1 à explorer de nouvelles voies pour aider à promouvoir le championnat et attirer un nouveau public", déclare Brandon Snow, directeur commercial de la F1. "Paramount+ et le contenu de sa plateforme sont extrêmement populaires et, comme la F1, ont connu une croissance rapide ces dernières années. Ensemble, nous utiliserons nos plateformes mondiales et notre expertise collective en matière de divertissement pour améliorer davantage l'expérience des fans et faire passer la F1 et Paramount+ à d'autres niveaux."

Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur international de Paramount+, indique que son entreprise "continue à chercher de nouveaux moyens innovants pour atteindre [son] public mondial". Il ajoute : "Je suis convaincu que ce partenariat avec la F1 continuera à soutenir notre croissance à l'échelle mondiale. Devenir un partenaire officiel de la F1 signifie donner vie à la marque Paramount+ et à tous nos personnages pour des centaines de millions de fans dans le monde entier. Grâce à cet accord global, les mondes du sport automobile et du divertissement se rejoindront, ce qui se traduira par de puissantes opportunités de storytelling sur la grille et en dehors."