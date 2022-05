Un nouvel aileron à faible traînée pour Mercedes à Miami

Charger le lecteur audio

Depuis les premiers essais hivernaux à Barcelone, Mercedes s'est concentré sur la recherche de solutions à ses problèmes de marsouinage, mais l'écurie est également consciente qu'elle souffre d'un manque de vitesse de pointe dans les lignes droites. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne, il y a deux semaines, en a été la preuve. Si les performances du moteur ont joué un rôle dans ce domaine, l'équipe est également consciente que les ailerons à fort appui, qu'elle a choisi d'adopter au début de la saison, ont des conséquences importantes en matière de traînée aérodynamique.

Pour la course de ce week-end à Miami, qui comporte de longues lignes droites, la W13 est équipée d'un nouveau plan principal d'aileron arrière et de pavillons plus petits au-dessus du diffuseur. "Cette configuration de l'aileron arrière fournit un appui et une traînée réduits, basés sur des simulations de circuit, et elle est susceptible d'être préférée à notre option plus prononcée sur l'appui qui a été utilisée lors des quatre premières courses de la saison", explique l'écurie. "Le nouvel aileron est associé à la nouvelle configuration des pavillons arrière, et génère également une force d'appui et une traînée réduite dans le cadre du package aérodynamique introduit pour Miami."

L'aileron arrière de Mercedes à Miami.

Mercedes utilise également des déflecteurs modifiés sur l'aileron avant, qui comporte des éléments de pointe verticaux de plus petite taille. "Le nouveau design améliore l'efficacité de l'aileron avant en réduisant la différence d'appui entre les surfaces supérieure et inférieure aux extrémités de l'aileron", ajoute Mercedes.

Mercedes n'est pas la seule équipe à opter pour des solutions à traînée réduite. Ce week-end, Ferrari introduit également un design d'aileron arrière à faible appui, tandis que Haas apporte une nouvelle évolution du volet qui est une version rétrécie de l'un de ses modèles traditionnels. Les nouveautés d'Alpine pour le Grand Prix de Miami, en revanche, sont axées sur l'ajout d'appui à l'arrière de la voiture. Ce package comporte un tambour de frein arrière revu, avec un angle d'incidence plus élevé et un déflecteur allongé.

L'équipe a déclaré que cela apporterait à la fois une force d'appui supérieure à l'arrière et aiderait à mieux réguler le flux d'air à l'intérieur des roues arrière. Finalement, Red Bull n'a pas apporté d'évolutions pour Miami, ayant choisi d'apporter ses nouvelles pièces auparavant, lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne.