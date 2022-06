Une nouvelle occasion manquée mais Schumacher garde espoir

Charger le lecteur audio

Bien que Mick Schumacher ait réalisé la meilleure performance en qualifications de sa carrière au Grand Prix du Canada, en décrochant le sixième temps des qualifications, le pilote Haas a une nouvelle fois échoué en course. Après un tête-à-queue à Imola, un accrochage à Miami et une mauvaise stratégie à Barcelone, c'est un problème moteur qui a sorti Schumacher du top 10 à Montréal.

Pour la 30e fois de sa carrière F1, le fils de l'illustre septuple Champion du monde a quitté le paddock les mains vides, ce qui le rapproche dangereusement du triste record du plus grand nombre de Grands Prix disputés sans point inscrit. La Haas VF-22 est néanmoins suffisamment compétitive pour briser cette série, la séance qualificative du GP du Canada l'a prouvé, et cela aide l'Allemand à ne pas perdre espoir pour la suite de l'année.

"C'est évidemment très frustrant mais ces choses arrivent", admet-il. "C'est la F1, tout est à la limite. Nous devons simplement avaler la pilule, mais nous avons beaucoup de choses positives à retenir. Donc je suis très enthousiaste pour la prochaine [course]."

"Je suis ici parce que j'aime ce sport. J'aime piloter, et on gagne ce pour quoi on se bat. Malheureusement, nous n'avons rien gagné [au Canada] mais je suis certain que nous aurons d'autres opportunités. J'espère que le vent finira par tourner. Évidemment, c'est dur. Mais j'ai connu ces saisons par le passé et nous sommes parvenus à être [en F1] malgré tout."

Au volant de l'autre Haas, Kevin Magnussen a franchi la ligne d'arrivée en 17e et dernière position. Le Danois était pourtant cinquième sur la grille, mais un contact avec Lewis Hamilton au départ a endommagé l'une des plaques d'extrémité de son aileron avant, ce qui a poussé la direction de course à imposer un arrêt au stand pour procéder à des réparations.

"Ce n'est pas ce que nous voulions", commente simplement Günther Steiner, le directeur d'équipe. "La course de Kevin s'est finie quand il a dû changer l'aileron avant. Mick se battait vraiment fort et trouvait son rythme mais quelque chose sur l'unité de puissance a lâché et sa journée était terminée. Évidemment, lorsque l'on est dernier, c'est très difficile de remonter, donc nous avons fini là où nous avons fini."