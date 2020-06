L'usine qui accueillera Aston Martin F1 retardée d'un an

L'équipe de Silverstone, qui porte aujourd'hui le nom de Racing Point, devait changer d'usine à l'été 2021. Cependant, la crise liée à la pandémie de COVID-19 a retardé les travaux sur ces nouvelles installations, qui doivent être construites sur un terrain adjacent au site de l'usine actuelle. Plutôt que de tenter de procéder à la construction pendant l'hiver, l'équipe a préféré repousser cette construction d'un année complète.

"L'usine est toujours prévue", a déclaré Otmar Szafnauer à Motorsport.com. "Nous allons la construire car nous devons le faire, pour des raisons de compétitivité, pour le fait que nous allons devenir Aston Martin, pour le fait que cet endroit est là depuis 1990 et que nous sommes devenus trop grands. La seule chose, c'est que ce coronavirus l'a en quelque sorte déplacée sur le plan de la perspective temporelle. Nous ne pouvions pas faire grand-chose."

"Nous devions donc prendre une décision pour modifier la date du moment où nous allons occuper la nouvelle usine, soit des trois ou quatre mois de retard depuis début mars, soit d'une d'année entière. Août est le bon moment pour changer, car c'est traditionnellement la trêve estivale. Nous devions changer en août 2021 et nous allons juste décaler cela d'un an et nous installer en août 2022."

Un retard dans le déménagement d'une usine à l'autre qui ne sera pas totalement perdu pour l'écurie britannique qui compte bien en tirer parti sur le plan économique et pour l'avenir. "Nous allons probablement avoir cinq ou six mois de plus grâce à cela, et cela nous servira à obtenir des devis plus compétitifs pour la construction, et à nous assurer que les plans soient plus détaillés. En général, lorsque vous disposez de plans plus détaillés, votre estimation des coûts est plus précise, et vous pouvez alors prendre de meilleures décisions."

"Maintenant que le virus est là aussi, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve – je ne sais pas si nous allons avoir une distanciation sociale pour toujours, ou si nous allons avoir des cubes en plexiglas autour de chaque employé. Nous devons commencer à examiner tout cela, juste au cas où il n'y aurait jamais de vaccin. Et cela nous donne le temps d'examiner ces choses et de concevoir certaines de ces précautions, au cas où. Le temps supplémentaire nous permet de faire un travail plus détaillé, ce qui devrait nous aider à réduire les coûts."

Une partie de l'usine sera d'ailleurs occupée par le groupe de design des voitures de route d'Aston Martin, qui se trouve actuellement dans les locaux de Red Bull Technology. "L'équipe de conception sera installée ici, et il y aura un pôle et un centre de marketing également en amont. Vous pourrez même venir ici pour voir l'équipe de F1 tout en paramétrant votre nouvelle voiture de route. Ce sera un beau campus pour Aston Martin", a conclu Szafnauer.

Avec Jonathan Noble