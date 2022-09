Nyck de Vries en EL1 à Monza, cette fois avec Aston Martin

Charger le lecteur audio

Nyck de Vries, qui n'a pas un seul Grand Prix à son actif mais ne désespère pas de trouver une place au soleil en 2023, découvrira dès vendredi l'Aston Martin AMR22. Le Néerlandais, à défaut d'être titulaire, pourra se targuer d'être le seul pilote à avoir testé trois monoplaces 2022 différentes, puisqu'il s'agira de sa troisième apparition du genre cette saison... avec un troisième team !

Dans le cadre du Grand Prix d'Italie, il sera au volant vendredi pour les EL1 à la place de Sebastian Vettel, qui reviendra à partir de la deuxième séance d'essais libres. Aston Martin s'acquittera ainsi de l'une de ses deux obligation du genre en la matière cette année.

"J'ai vraiment hâte de piloter pour Aston Martin F1, particulièrement sur un circuit aussi légendaire que Monza", confie le Champion de F2 et Champion du monde de Formule E. "Ce sera ma troisième séance d'EL1 de la saison, et avec un troisième châssis différent. Ces opportunités m'ont offert un recul fantastique sur la manière dont fonctionnent les voitures et les écuries en Formule 1. J'espère apporter un point de vue nouveau à Aston Martin et pouvoir boucler un programme de roulage qui sera bénéfique à tout le monde."

Le point commun entre les trois monoplaces différentes confiées à Nyck de Vries demeure évidemment l'unité de puissance Mercedes, lui qui est sous contrat avec l'écurie allemande. Il avait remplacé Alex Albon chez Williams à Barcelone, puis Lewis Hamilton chez Mercedes au Paul-Ricard.

"Nous sommes ravis d'accueillir Nyck dans notre équipe et nous avons hâte de travailler avec lui à Monza", se réjouit Mike Krack, directeur de l'équipe anglaise. "J'ai observé la carrière de Nyck avec un grand intérêt, il a piloté brillamment pour décrocher le titre de F2 en 2019 et a confirmé son talent en remportant le championnat du monde de Formule E 2020-2021. Nous avons hâte d'avoir son point de vue et son retour technique sur notre voiture. Ses résultats montrent qu'il mérite clairement une place en Formule 1, et j'espère que l'opportunité d'être au volant de l'AMR22 lui permettra de démontrer davantage ses capacités."

Aston Martin indiquera ultérieurement ses plans pour la deuxième séance d'EL1 qui doit être confiée à un jeune pilote d'ici la fin de la saison.

