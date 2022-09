Nyck de Vries remplace Alex Albon pour le GP d'Italie

Charger le lecteur audio

Après avoir participé à trois séances d'essais libres avec trois écuries différentes depuis le début de l'année, Nyck de Vries va faire ce week-end ses grands débuts en Formule 1. Le pilote néerlandais, réserviste chez Mercedes et également pilote pour le constructeur allemand en Formule E, a été appelé en renfort à la dernière minute par Williams, équipe motorisée par la firme à l'étoile.

Vendredi, Nyck de Vries était au volant de l'Aston Martin pour les Essais Libres 1 du Grand Prix d'Italie. Or Alexander Albon ne s'est pas senti bien après avoir participé à la journée de vendredi, et il s'avère que le pilote thaïlandais ne sera pas en mesure de tenir sa place.

"Williams Racing est en mesure de confirmer qu'après s'être senti malade ce matin et avoir consulté les médecins de la FIA et de l'hôpital local, Alexander Albon est désormais soigné pour une appendicite", confirme l'écurie de Grove. "Par conséquent, nous sommes en mesure de confirmer que le pilote de réserve de l'écurie, Nyck de Vries, prendra le volant à la place d'Alex pour le reste du week-end au Grand Prix d'Italie. Alex a le moral, et l'équipe lui souhaite un prompt rétablissement."

Alex Albon a lui-même confirmé qu'il devait être opéré de l'appendicite mais qu'il gardait le moral, bien qu'étant déçu de ne pas participer à un Grand Prix où il semblait en mesure de briller compte tenu des caractéristiques particulièrement adaptées de la piste à sa monoplace.

Alex Albon lors des essais libres à Monza vendredi.

Nyck de Vries appelé à la rescousse, il disposera uniquement d'une séance d'essais libres pour redécouvrir la Williams FW44 à Monza, lors des EL3. Il sera ensuite envoyé directement dans le grand bain des qualifications, avant de prendre dimanche son tout premier départ en Formule 1 et de faire équipe avec Nicholas Latifi.

Toujours couvé par Mercedes, le Champion de Formule 2 2019 et Champion du monde de Formule E 2020-2021 est en quête d'une place de titulaire pour l'an prochain et a déjà été lié plusieurs fois au baquet Williams. Il a ce week-end une opportunité en or de démontrer ses aptitudes en Grand Prix.

D'un point de vue réglementaire, Nyck de Vries portera le numéro 45 et hérite de toutes les allocations pneumatiques, moteur et boîte d'Alex Albon, et c'est ce même décompte qui se poursuivra lorsque le pilote titulaire reprendra sa place.