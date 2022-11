La F1 avance sur son objectif de "calendrier parfait"

Charger le lecteur audio

Bien avant que la Formule 1 lance le plan Net Zero 2030 afin de devenir une discipline neutre en carbone d'ici la fin de la décennie, le calendrier du Championnat du monde a toujours soulevé de nombreuses questions quant à son impact environnemental et son manque de cohérence sur le plan logistique : prenons en exemple celui de la saison en cours, qui enchaîne l'Italie, les États-Unis et trois dates en Europe de fin avril à début juin avant de repartir en Amérique pour le GP du Canada puis de revenir en Europe à l'été.

Néanmoins, les circuits devraient se regrouper selon leur emplacement géographique dans les années à venir. Alors qu'en mai, Stefano Domenicali, PDG de la F1, faisait part aux directeurs d'équipe de ses plans concernant le remaniement du calendrier, Steve Nielsen a récemment confirmé qu'un "calendrier parfait" était en bonne voie malgré la difficulté de sa réalisation.

"Nous travaillons à la régionalisation du calendrier", a expliqué le directeur sportif de la F1. "Nous avons un calendrier pour le futur, je ne vous dirai pas pour quelle année, mais nous avons en quelque sorte un calendrier parfait pour ces prochaines années. Nous nous rapprochons progressivement de ce calendrier chaque année, en déplaçant une course ici ou là d'une semaine. Il y a donc une stratégie mise en place pour passer de notre situation actuelle, qui ne nous satisfait pas, à une situation beaucoup plus satisfaisante dans quelques années. Mais c'est progressif."

Le logo F1

Le calendrier 2023 de la F1 présente de légers changements par rapport à celui de cette année. Outre le retour des Grands Prix de Chine et du Qatar et l'ajout du Grand Prix de Las Vegas, les manches européennes sont davantage regroupées. Néanmoins, elles restent séparées par le Grand Prix du Canada, en juin, qui n'est pas collé à la manche de Miami, en mai.

Nielsen a donné une explication quant à cette situation en indiquant que les accords passés avec les promoteurs comprenaient également des clauses précises concernant les dates d'organisation des Grands Prix.

"C'est une aventure", a-t-il ajouté. "Nous ne commençons pas chaque année avec un calendrier vierge, nous n'avons pas la liberté de mettre les courses exactement où nous voudrions les mettre. Certains de nos accords avec les promoteurs sont historiques, durent depuis longtemps, et ils contiennent des clauses qui ne nous donnent pas la liberté que nous aimerions avoir. Nous devons donc travailler en étroite collaboration avec ces promoteurs, les cajoler et les persuader que nous devons changer les choses. Nous devons donc travailler en étroite collaboration avec ces promoteurs et les persuader que nous devons changer certaines choses. Je ne vais pas vous dire lesquelles, ce ne serait pas correct."

"Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas organiser une course à un moment donné de l'année. Ça peut être lié à la météo ou au fait qu'un autre événement majeur se déroule dans le pays organisateur de la course au même moment. Il y a donc une myriade d'influences qui déterminent la situation et il faudra un certain temps pour arriver [au calendrier souhaité]. Je pense que le plus important, c'est que cette aventure a maintenant débuté. Nous comprenons et apprécions les avantages qui découleront de la régionalisation."

En outre, les responsables de la F1 doivent continuer à prendre en compte les effets de la crise sanitaire au moment de composer le calendrier : "J'attends vraiment avec impatience le jour où nous pourrons arrêter d'en parler mais les effets du Covid sont toujours là, même sur le plan logistique. Il y a une ou deux courses qui ne sont pas là où elles devraient normalement être à cause des effets du Covid et nous sommes toujours en train d'y faire face."

"Ceux d'entre nous qui prennent régulièrement l'avion peuvent attester que le simple fait de se déplacer n'est plus aussi simple qu'avant, sans parler du fret, qu'il soit transporté par air ou par mer. Pour être honnête, je ne sais dans quelle mesure cela est lié au COVID, mais en général il n'est plus aussi simple de se déplacer dans le monde, que l'on parle d'une personne ou d'un container, qu'avant le COVID."

Avec Adam Cooper