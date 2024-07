Ocon : "On aurait mieux fait de sauver la voiture que de finir"

Pour la seconde course consécutive, Alpine n'a inscrit aucun point au championnat constructeurs. Mais, au-delà de ce résultat comptable, c'est la manière qui inquiète puisque Pierre Gasly a connu un deuxième abandon sur problème mécanique en autant de courses, alors qu'Esteban Ocon a terminé avant-dernier des pilotes qui ont vu l'arrivée.

Cette prestation, au lendemain de qualifications lors desquelles l'écurie a reconnu avoir commis une "grosse erreur" stratégique en ne faisant pas ressortir ses monoplaces en fin de Q1, semble indiquer que le constructeur français est retombé dans ses travers du début de saison après une éclaircie entre Monaco et l'Autriche.

Bien qu'Ocon ait été épargné par les problèmes en Grande-Bretagne et en Hongrie, il a lui-même vécu deux courses très difficiles. À Budapest, lieu de sa seule victoire en F1 en 2021, il a franchi la ligne d'arrivée après 69 tours de calvaire.

Honnêtement, si on avait abandonné au début, ça n'aurait pas été très différent.

Pourtant, son début de course avait été source d'espoir. Dix-neuvième sur la grille au départ, le Français a en effet réussi à se hisser jusqu'au 14e rang avant de descendre dans le classement jusqu'à la 18e place, étant même obliger de s'arrêter une troisième fois en fin de course.

À l'instar de son coéquipier, Ocon a regretté les innombrables erreurs et problèmes d'Alpine ces dernières semaines. "Il n'y a rien à tirer de ce week-end", a-t-il déclaré au micro de Canal+. "Honnêtement, à part le départ, il n'y a rien eu de bon. Pas de rythme, pas de stabilité sur la voiture et beaucoup de dégradation ; on a dû s'arrêter à la fin parce qu'on avait plus de pneus. Honnêtement, si on avait abandonné au début, ça n'aurait pas été très différent."

"On voit que les autres ont amené des pièces, et pas nous encore. On devrait avoir des choses qui vont arriver bientôt. Il faut que la performance change. Il y a eu des gros problèmes sur les deux dernières courses, que ce soit en exploitation ou que ce soit en vitesse pure. Ces deux week-ends sont très décevants. Honnêtement, je pense qu'on aurait mieux fait de sauver la voiture plutôt que de finir."