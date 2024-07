Ocon a profité de réglages familiers pour atteindre la Q3

En Grande-Bretagne et en Hongrie, Esteban Ocon a vécu des séances de qualifications extrêmement difficiles avec une 18e et une 19e place. Ce samedi en Belgique, le Français a fait son retour en Q3, avant de signer le dixième temps. Cependant, le pilote Alpine s'élancera de la neuvième position en raison de la pénalité de Max Verstappen, sanctionné de dix places sur la grille après avoir changer son unité de puissance.

Avec des conditions pluvieuses ce samedi pour les qualifications et des conditions sèches dimanche pour la course, les équipes ont dû faire un choix entre privilégier l'un ou l'autre. De son côté, Esteban Ocon a choisi de se concentrer sur la course, un choix payant puisque ses réglages se sont avérés être également efficaces sur une piste humide.

"Conditions compliquées, mais content de cet après-midi", déclare Ocon au micro de Canal+. "Surtout avec le set-up que l'on a choisi de prendre pour cette course. On avait décidé, contrairement à Pierre, de se concentrer sur demain, sur le sec, donc on espère qu'il fera sec mais bon, ça n'a pas l'air de trop mal marcher sur la pluie."

"C'est pour ça que l'on était assez rapide dans le premier et le dernier secteur, et qu'il nous manquait pas mal dans le deuxième. C'est bien pour faire la course demain et ça a été l'optimum de la voiture depuis quelques années, donc on essaye de rester sur ce que l'on connait."

Un problème de chauffe pour Pierre Gasly

De l'autre côté du garage, Pierre Gasly n'a pas réussi à s'extirper de la Q2, mais s'élancera de la 12e position, son meilleur résultat en qualifications depuis le Grand Prix d'Espagne, où il s'était qualifié pour la dernière fois en Q3. Au micro de Canal+, le pilote Alpine a déclaré qu'il avait eu du mal à faire chauffer sa gomme lorsque la piste a commencé à sécher.

"On était très bien en Q1 quand la piste était plus mouillée, mais dès que ça a commencé à sécher, on a pas réussi à extraire le grip du pneu. Je glissais beaucoup trop, on avait beaucoup plus de problèmes avec le train arrière. Il va falloir revoir ce que l'on a fait sur la chauffe des pneus exactement parce que pour moi ce n'était pas bien. Ça se joue sur des petits détails et c'est ce qui fait la différence entre une Q3 et une Q2."

"Il y a du positif, c'est ce qui a de plus important, après, c'est aussi important de l'optimiser. Aujourd'hui, je suis un peu déçu parce que c'était vraiment bien en Q1 quand c'était mouillé, il y avait du potentiel. En Q2, ce potentiel est parti, donc je suis pas forcément content de ce que l'on a voulu faire avec les pneus sur le tour de chauffe."

À noter que ce samedi, les deux Alpine étaient équipées des nouveautés apparues vendredi, alors que seul Gasly en disposait au cours de la première journée et que l'équipe n'était pas certaine de les conserver.