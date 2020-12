C'est officiel, il y aura un Schumacher en F1 en 2021 !

C'est désormais une certitude, Mick Schumacher va faire l'an prochain ses grands débuts en Formule 1. Fortement pressenti pour disposer d'un volant en 2021, il va rejoindre l'écurie Haas, qui dispose des unités de puissance Ferrari, pour faire équipe avec Nikita Mazepin. Fils du septuple Champion du monde Michael Schumacher, âgé de 21 ans, le pilote allemand a décroché sa place dans l'équipe américaine avant même le dénouement du championnat de F2. Il est en effet leader de cette catégorie et à la lutte pour le titre, qui sera attribué le week-end prochain à Bahreïn.

Membre de la Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher semblait programmé de longue date pour débuter l'an prochain en Formule 1, mais on a longtemps pensé que cela se ferait avec l'écurie Alfa Romeo. La Scuderia a finalement maintenu Antonio Giovinazzi dans son baquet, sur lequel elle détient une option dans l'équipe italo-suisse, tout en parvenant à placer son autre protégé chez Haas, qui a décidé de renouveler intégralement son duo de pilotes. Exit Romain Grosjean et Kevin Magnussen pour faire place au duo 100% rookie Mazepin-Schumacher.

"Je suis ravi que nous puissions confirmer Mick Schumacher pour la saison prochaine et j'ai hâte de l'accueillir dans l'équipe", se réjouit Günther Steiner, directeur de Haas. "Le championnat de F2 permet depuis longtemps à des talents de s'exprimer, et le plateau cette année était sans aucun doute l'un des plus compétitifs de ces dernières saisons. Mick a gagné des courses, signé des podiums et excellé contre des talents exceptionnels en 2020."

"Je crois fermement qu'il mérite l'opportunité d'accéder à la F1 compte tenu de ses performances. Nous avons une opportunité devant nous, en tant qu'équipe, pour évaluer et faire grandir un nouveau pilote car notre package sera connu pour 2021. Nous mettons tout en place pour la croissance à long terme de l'équipe et je suis impatient de voir Mick y apporter sa contribution en piste comme en dehors."

Né en 1999, Mick Schumacher a débuté par le karting avant de passer à la monoplace en 2015 du côté de la F4 allemande. Il a ensuite évolué en F3 Europe, où il a décroché le titre en 2018 avant de rejoindre les rangs de la F2 l'an passé. Dans le même temps, il a eu l'opportunité de réaliser plusieurs séances d'essais pour Ferrari et Alfa Romeo, afin de se préparer à l'étape suivante.

"La perspective d'être en Formule 1 l'année prochaine me rend incroyablement heureux et je ne sais tout simplement pas quoi dire", confie Schumacher. "Je tiens à remercier Haas, la Scuderia Ferrari et la Ferrari Driver Academy pour la confiance qu'ils ont en moi. Je veux aussi souligner mon amour pour mes parents, je sais que je leur dois tout. J'ai toujours cru que je réaliserais mon rêve en Formule 1. Un grand merci aussi à tous les fans de sports mécaniques qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière. Je donnerai tout, comme toujours, et j'ai hâte de débuter cette aventure avec Haas."

Mick Schumacher fera ses débuts avec Haas dès la semaine prochaine en participant à la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi.