Formule 1

Piastri évoque ses projets de management après sa séparation avec Mark Webber

Oscar Piastri s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis la fin de sa collaboration avec les Webber.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publié: 24 nov. 2026, 08:27

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Photo de : Michael Potts / LAT images via Getty Images

Le pilote McLaren indique que sa future structure de management n'est pas encore définie, après avoir mis fin à son partenariat avec ses managers Ann et Mark Webber.

Le 9 novembre, Piastri a publié un communiqué commun dans lequel il indiquait que les deux parties avaient "d'un commun accord mis fin à leur collaboration".

Cette association de sept ans a accompagné l'ascension fulgurante du jeune pilote dans les formules de promotion, avec trois titres consécutifs en Formula Renault Eurocup, en Formule 3 et en Formule 2. Ses managers ont ensuite joué un rôle déterminant dans un tournant majeur de sa carrière, lorsqu'il a quitté Alpine à la surprise générale pour rejoindre McLaren en tant que titulaire en F1.

Les Webber avaient toutefois pris du recul au début de la saison 2026, Mark n'accompagnant plus Piastri sur les circuits. L'Australien bénéficie depuis du soutien de Pedro Matos, son ingénieur de course chez Prema en Formule 2, ainsi que de la coach mentale Emma Murray. Mais, pour l'heure, il ne donne aucune indication sur son futur encadrement.

S'exprimant publiquement pour la première fois depuis sa séparation avec les Webber, Piastri a déclaré : "Ils ont évidemment joué un rôle majeur dans ma carrière et dans le fait que j'en sois arrivé là, en particulier à la fin de mon parcours en formules de promotion et au début de ma carrière en F1. Leur soutien, aussi bien sur les circuits qu'en coulisses, a été extrêmement précieux. Je pense que le moment est désormais venu de prendre des chemins différents et de nous lancer dans de nouveaux projets."

Oscar Piastri, McLaren with Mark Webber

Photo de: Getty Images

"Rien n'est encore décidé pour le moment. Je réfléchis toujours à ce que pourrait être la suite, notamment en ce qui concerne mon entourage et l'équipe qui m'entoure, mais ils ont joué un rôle extrêmement important dans ma carrière."

Interrogé sur l'identité de ses futurs représentants, Piastri a répété : "Je n'ai confirmé personne. J'ai évidemment une structure provisoire pour le moment, mais rien n'est encore décidé pour la suite. Je définirai tout cela en temps voulu."

Piastri a signé un contrat pluriannuel avec McLaren en mars 2025, qui court en théorie jusqu'à la fin de la saison 2028.

La saison 2026 n'est pas à la hauteur de ses attentes : le pilote, qui faisait figure de favori pour le titre l'an dernier, peine à s'adapter aux nouvelles monoplaces de F1. Il reste sur une série de 16 courses sans podium, la plus longue de sa carrière.

Oscar Piastri, McLaren

Photo de: Alex Slitz / Getty Images

Interrogé sur ses objectifs pour les trois derniers Grands Prix de la saison, afin de retrouver de la confiance et d'améliorer ses performances en vue de 2027, Piastri a répondu : "Je veux simplement continuer à apprendre, c'est le plus important. Je sais que ce n'est pas une réponse très enthousiasmante, mais je veux avant tout continuer à approfondir ma compréhension."

"En début de saison, nous avons d'abord essayé de comprendre ce que je devais faire différemment. Nous avons ensuite assez bien cerné ce que cela devait donner, mais parvenir à le mettre en pratique s'est révélé difficile."

"Les cinq ou six dernières courses ont tout de même apporté des signes plus encourageants. Les progrès n'ont pas été linéaires : il y a eu de bonnes courses, mais aussi de moins bonnes. Au Brésil, même si le résultat ne l'a pas montré [il a terminé sixième, à 56 secondes de son coéquipier Lando Norris, vainqueur de la course], j'ai probablement affiché mon meilleur rythme en course depuis longtemps."

"Je veux donc simplement continuer sur cette lancée. En tant qu'équipe, nous voulons évidemment battre Red Bull au championnat constructeurs et, à titre personnel, j'aimerais retrouver le podium ou essayer de décrocher une victoire. Mais le plus important est de préparer au mieux la saison prochaine, et j'espère que nous y parviendrons au cours des prochaines semaines."

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