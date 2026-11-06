Formule 1 GP de São Paulo

Piastri : les directives de course "très difficiles à appliquer" à Mexico

Le pilote McLaren estime que sa pénalité de 10 secondes pour son accrochage avec Arvid Lindblad était difficile à contester au regard du règlement, mais considère que l'enchaînement des virages 1 et 2 au Mexique met en évidence les limites de ces directives.

Jake Boxall-Legge

Publié: 6 nov. 2026, 09:30

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri a accepté sa pénalité au Grand Prix de Mexico pour son accrochage avec Arvid Lindblad, au regard des directives de la Formule 1 sur les standards de pilotage. Il estime toutefois que ces directives mériteraient peut-être d'être adaptées à des virages comme ceux du premier enchaînement au Mexique.

L'Australien a tenté de passer à l'extérieur de Lindblad avec sa McLaren au virage 1, avec l'intention de prendre l'intérieur à l'approche immédiate du virage 2. Les deux pilotes ont conservé leur trajectoire, ce qui a provoqué un contact entre la roue arrière gauche de Lindblad et l'avant droit de Piastri. La Racing Bulls a alors décollé, percuté le mur à la sortie du virage et abandonné.

Piastri a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour cet accrochage, qui lui a coûté la septième place. Il a finalement été classé 13e, le peloton s'étant regroupé derrière la Safety Car qui a suivi l'incident.

Il estime que les changements de direction immédiats rendent ces directives difficiles à appliquer. Selon les directives de la FIA sur les standards de pilotage, un pilote à l'intérieur doit avoir son essieu avant à hauteur des rétroviseurs de la voiture qui le précède pour "mériter" de l'espace à la corde. En cas d'attaque par l'extérieur, le pilote doit en revanche avoir son essieu avant à hauteur de celui de la voiture qu'il attaque.

"Je pense qu'à la lecture des directives, il est assez difficile de contester la pénalité", a d'abord déclaré Piastri. "Mais je pense que cet enchaînement de virages au Mexique est précisément le genre de situation dans laquelle les directives sont très difficiles à appliquer."

"Chaque virage est légèrement différent, et c'est particulièrement vrai pour les enchaînements. Et oui, on a un peu l'impression que lorsque la seule option pour éviter un incident consiste à couper la piste, on se retrouve dans une situation peu enviable."

Oscar Piastri, McLaren, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"C'est évidemment une situation difficile. Je pense qu'Arvid a été très ferme. Si l'on s'en tient aux directives, il avait le droit de défendre sa position. Je pense aussi que, de mon côté, j'avais le droit de tenter de faire fonctionner cette attaque, jusqu'au moment où j'ai essayé de renoncer, et c'est là que nous sommes entrés en contact."

En évoquant le prochain Grand Prix de São Paulo, Piastri a simplement espéré vivre un week-end "plus propre", alors que McLaren cherche à reprendre à Red Bull la troisième place du championnat constructeurs. L'écurie a perdu cette position après Austin, et son retard sur l'équipe de Milton Keynes atteint désormais 17 points.

McLaren disposera d'un aileron avant révisé pour la course brésilienne. Cette évolution devrait également contribuer au développement de la monoplace 2027, alors que l'équipe cherche à concevoir une MCL41 au comportement plus prévisible. Piastri espère que ces nouvelles pièces permettront d'améliorer l'équilibre de la voiture actuelle. Les deux pilotes ont reconnu que la McLaren 2026 devait être "bousculée" pour atteindre ses limites idéales.

"Je ne pense pas avoir besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce serait simplement agréable de connaître un week-end un peu plus propre, c'est certain", a expliqué Piastri.

"Nous avons évidemment quelques nouveautés sur la voiture ce week-end, donc j'espère que cela nous facilitera un peu la tâche. Mais il n'est pas nécessaire d'essayer de rebondir en faisant quelque chose de spécial."

"Il s'agit simplement de continuer à travailler sur les points que nous cherchons à améliorer depuis un certain temps et d'essayer de rendre la voiture un peu plus agréable à piloter si possible. C'est le principal objectif, puis nous verrons où cela nous mène. Inutile de chercher à forcer les choses si cela ne fonctionne pas. Nous prendrons donc le rythme dont nous disposons."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Max Verstappen plaisante sur le risque de pluie au Brésil : "J'ai installé un antivirus maintenant !"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Jake Boxall-Legge





Comment Hirakawa a vécu ses débuts surprises en F1 et quel avenir pour Ocon ?



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Comment Hirakawa a vécu ses débuts surprises en F1 et quel avenir pour Ocon ?





Verstappen "dans le coup pour la pole" mais frustré par le trafic



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



5 j



Verstappen "dans le coup pour la pole" mais frustré par le trafic





Pourquoi Ferrari n'a pas répondu aux attentes en qualifications à Austin



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



11 j



Pourquoi Ferrari n'a pas répondu aux attentes en qualifications à Austin

Plus de

Oscar Piastri





Piastri et les deux Alpine pénalisés, Hirakawa dans les points à Mexico



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



4 j



Piastri et les deux Alpine pénalisés, Hirakawa dans les points à Mexico





Pourquoi McLaren a donné une consigne d'équipe à Piastri au GP des États-Unis



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



9 j



Pourquoi McLaren a donné une consigne d'équipe à Piastri au GP des États-Unis





McLaren a reparlé de l'accrochage à Singapour, Norris promet de changer



Formule 1



Formule 1 16 j



McLaren a reparlé de l'accrochage à Singapour, Norris promet de changer

Plus de

McLaren





McLaren intègre Grégoire Saucy à son équipe Hypercar en WEC pour la saison 2027



WEC



WEC 1 j



McLaren intègre Grégoire Saucy à son équipe Hypercar en WEC pour la saison 2027





McLaren dévoilera son aileron avant 2027 à l'occasion du GP du Brésil



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



2 j



McLaren dévoilera son aileron avant 2027 à l'occasion du GP du Brésil





Norris déplore son "très mauvais travail" en qualifications à Austin



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



11 j



Norris déplore son "très mauvais travail" en qualifications à Austin

Dernières actus





Piastri : les directives de course "très difficiles à appliquer" à Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



4 min



Piastri : les directives de course "très difficiles à appliquer" à Mexico





Max Verstappen plaisante sur le risque de pluie au Brésil : "J'ai installé un antivirus maintenant !"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



2 h



Max Verstappen plaisante sur le risque de pluie au Brésil : "J'ai installé un antivirus maintenant !"





Zarco : "Le Qatar est ma meilleure chance de résultat d'ici la fin de l'année"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



13 h



Zarco : "Le Qatar est ma meilleure chance de résultat d'ici la fin de l'année"





Hamilton charge Leclerc : "C'était pareil avec Vettel, pareil avec Sainz"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



13 h



Hamilton charge Leclerc : "C'était pareil avec Vettel, pareil avec Sainz"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire