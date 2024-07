Course - Oscar Piastri remporte sa première victoire en Formule 1 !

Entre l'accrochage avec Max Verstappen en Autriche puis un mauvais timing de passage aux stands à Silverstone, Lando Norris est passé plusieurs fois à côté d'un nouveau succès en Formule 1 après sa première victoire en carrière à Miami. En Hongrie, le pilote McLaren a l'occasion de retrouver la plus haute marche du podium puisqu'il s'élance de la pole position, la troisième de sa carrière.

Le Britannique est épaulé par son coéquipier Oscar Piastri sur la première ligne, tandis que Max Verstappen et Carlos Sainz se placent en embuscade derrière les deux monoplaces papayes. Sergio Pérez, remis en cause après son accident en Q1, s'élance de la 16e place, suivi de George Russell, piégé lors de la première partie des qualifications. Les deux pilotes doivent s'affairer s'ils espèrent terminer dans les points. En fond de grille, les Alpine s'attendent à une course compliquée. Esteban Ocon s'élance de la 19e position tandis que Pierre Gasly prend le départ de la voie des stands.

Une fois les lumières éteintes, les 20 pilotes engagés dans le Championnat du monde de Formule 1 vont s'élancer pour un total de 70 tours sur le court tracé (4,381 km) du Hungaroring. Ce dimanche, la stratégie la plus probable est une solution à deux arrêts, selon Pirelli. Sur la grille, les deux Aston Martin, Albon et Magnussen font le choix des pneus tendres, tandis que Pérez, Russell et Gasly chaussen les pneus durs. Le reste du plateau a choisi les pneus mediums.

Oscar Piastri prend les commandes au premier virage

À trois de front à l'entrée du premier virage, Oscar Piastri prend la tête par l'intérieur. Verstappen est obligé de partir au large mais réussit à revenir devant Lando Norris, ce dernier demande à ce que le Néerlandais lui rende sa seconde place. Derrière, c'est Sainz qui perd beaucoup en se retrouvant septième derrière Hamilton, Leclerc et Alonso. Dans la seconde partie du plateau, Ocon réalise le meilleur départ en remontant au 14e rang après trois tours de course.

VIDÉO - Oscar Piastri prend la tête au départ à Budapest

Alors que Piastri s'est déjà mis à l'abri de Verstappen, on demande au pilote Red Bull de redonner la place à Norris, ce qu'il fait, laissant les commandes du Grand Prix au deux McLaren. Après cinq tours, l'avance de l'Australien est déjà de plus de deux secondes et demi.

Les premiers arrêts aux stands ont lieu aux septième et huitième tours, en grande partie pour des pilotes de la seconde moitié de la grille. Cela permet à Russell de faire son retour dans le top dix provisoirement. Le Britannique est alors suivi de près par Pérez, dont il a pris l'avantage dans les premiers tours.

Undercut réussi pour Hamilton sur Verstappen

Après dix tours de course, Piastri continue d'augmenter son avance sur Norris à plus de trois secondes. Ce dernier fait de même sur Verstappen. Pour la troisième place, Lewis Hamilton revient à une seconde du pilote Red Bull au 15e tour, avec Charles Leclerc toujours en embuscade à moins de deux secondes derrière les deux Champions du monde. Parmi les leaders, Hamilton est d'ailleurs le premier à s'arrêter aux stands afin de tenter l'undercut sur Verstappen, il est suivi de Norris un tour plus tard, les deux ressortent en pneus durs.

Au 18e tour, c'est Piastri, leader, qui passe par les stands et chausse des pneus durs également. Après plusieurs tours équipé des pneus à flanc blanc, Hamilton se plaint de leur manque de grip. Il faut attendre le 22e tour pour voir Verstappen et Sainz passer à leur tour par les stands. Au final, l'undercut de Mercedes aura fonctionné puisque le Britannique est ressorti devant le Néerlandais à l'issue du jeu des arrêts aux stands.

Charles Leclerc prend alors les commandes jusqu'à son arrêt au 24e tour. Le pilote Ferrari ressort avec les pneus durs à la cinquième place et redonne la tête à Oscar Piastri, suivi par Norris à un peu plus de trois secondes, lui-même chassé par Hamilton à plus de deux secondes.

Bataille à trois pour le podium

À la mi-course, Verstappen fait la jonction avec Hamilton pour la troisième place, le Néerlandais entre alors dans la zone DRS de la Mercedes avant de tenter un dépassement par l'extérieur dans le deuxième virage, une tentative ratée du pilote Red Bull, parti trop au large. Dans le même temps, Pierre Gasly est appelé dans son stand et est contraint d'abandonner suite à une fuite hydraulique.

Dans la bataille entre Hamilton et Verstappen, c'est Charles Leclerc qui en profite en revenant à moins d'une seconde du Néerlandais à l'entame du 40e tour. Devant, pour la première place, Norris est désormais à une seconde et demi de son coéquipier.

Au 41e tour, Hamilton et Leclerc passe une seconde fois par les stands. La Mercedes rechausse des pneus durs alors que le Monégasque fait le choix des mediums. Verstappen reste en piste et prend la troisième place, alors qu'une petite erreur est à noter pour Piastri qui part trop large à la sortie du virage 11, sans grandes conséquences.

Norris prend la tête, Verstappen et Hamilton s'accrochent

Lando Norris est appelé avant son coéquipier dans les stands à la fin du 45e tour. Le Britannique chausse des pneus mediums et ressort en piste pour tenter l'undercut sur son propre coéquipier. Deux tours plus tard, c'est au tour de Piastri de s'arrêter. Le pilote Australien chausse également des mediums mais perd alors la tête de la course au profit de la deuxième McLaren de Norris. Une stratégie pour "couvrir Lewis Hamilton".

Au 50e tour, Verstappen s'arrête enfin et ressort à la cinquième position, derrière Hamilton et Leclerc. Le triple champion du monde entame alors une remontée pour essayer de récupérer sa place sur le podium. Il faut attendre le 57e tour pour que la Red Bull de Verstappen se débarrasse de la Ferrari de Leclerc au bout de la longue ligne droite des stands.

Dans le même temps, chez McLaren, on essaye de faire comprendre à Norris qu'il devrait laisser passer son coéquipier après avoir fait arrêter le Britannique alors que c'est Piastri qui se trouvait en première position. Seulement, Norris semble ignorer cette indication en augmentant son avance à plus de cinq secondes.

Au 62e tour, Verstappen tente une première manœuvre sur Hamilton, sans succès. Le Néerlandais y retourne à l'entame du 63e mais un blocage de roue le fait tirer tout droit, percutant la roue avant droite de Hamilton, sans conséquences matérielles. Leclerc en profite pour prendre la quatrième place alors que Verstappen est désormais menacé par Sainz.

VIDÉO - L'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au GP de Hongrie

Norris laisse passer Piastri qui signe son premier succès

À cinq tours du termes, les radios de l'équipe McLaren deviennent de plus en plus insistantes envers Norris, dont on essaye de faire comprendre qu'il est obligé de laisser passer son coéquipier. C'est à trois tours du drapeau à damier que Norris se décide de laisser passer Piastri.

VIDÉO - Norris cède la tête à Piastri, qui s'offre sa première victoire en F1

Oscar Piastri franchi alors la ligne d'arrivée en première position et remporte ainsi la première victoire de sa carrière en Formule 1. Il devance Lando Norris et Lewis Hamilton, qui signe son 200e podium en F1, offrant aux moteurs Mercedes leur 18e triplé, un nouveau record. Leclerc prend la quatrième place devant Max Verstappen, cinquième. Pérez et Russell, en fond de grille au départ, parviennent à intégrer le top 10.

Grand Prix de Hongrie 2024 de F1