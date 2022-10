Palou veut plus de points Super Licence en IndyCar… mais pas tant qu'en F2

Charger le lecteur audio

Cet été, la saga Colton Herta a mis au goût du jour le débat sur la Super Licence et, plus précisément, sur le barème de points permettant aux pilotes d'y être éligibles. En effet, Red Bull souhaitait recruter Herta chez AlphaTauri pour pallier un éventuel (désormais confirmé) départ de Pierre Gasly à destination d'Alpine.

Bien qu'il soit possible depuis le début de la pandémie de COVID-19 de prendre en compte les trois meilleures des quatre dernières années, que Herta se soit classé successivement septième, troisième et cinquième d'IndyCar ne lui permettait d'atteindre que 32 points de Super Licence, et le projet est donc tombé à l'eau lorsque la FIA a refusé d'accorder une dérogation au Californien.

Certains ont critiqué le barème de Super Licence qui, dans l'état actuel des choses, ne permettrait qu'à quatre pilotes du championnat de rejoindre la Formule 1, à savoir les quatre derniers champions : Josef Newgarden, Scott Dixon, Álex Palou et Will Power.

En comparaison, Pato O'Ward, qui a fini quatrième, troisième et septième des trois dernières saisons, n'a que 34 unités à son actif sur les 40 requises. Marquer seulement six points de plus au championnat 2020 lui aurait d'ailleurs permis de gagner une place au général et dix unités de Super Licence, à laquelle il aurait donc été éligible.

Palou et O'Ward sont tous deux dans le giron McLaren, et l'Espagnol est convaincu que le Mexicain mérite lui aussi la Super Licence. Faudrait-il que les pilotes d'IndyCar reçoivent plus de points ? "Je ne pense pas que ça va changer, du tout", répond Palou. "J'ai ma Super Licence, je suis content, je me moque de ce qui peut arriver."

"Mais évidemment, je trouve ça très injuste que certains championnats ne reçoivent pas suffisamment de points de Super Licence. Pato ne l'a pas, et il a fini troisième, quatrième et septième du championnat. Un gars qui est comme ça pendant 17 week-ends où il se bat contre des pilotes qui ont dix ou quinze ans d'expérience en IndyCar, il est capable de faire beaucoup de choses en F1."

Palou et O'Ward au coude-à-coude sur l'Iowa Speedway. L'un a la Super Licence, l'autre non.

"Mais telles sont les règles, alors espérons qu'ils les modifieront à l'avenir. Mais je comprends aussi que la FIA veuille que tout le monde passe par l'Europe et pas par d'autres endroits. Mais il est vrai qu'on pourrait obtenir plus de points en courant dans… je ne sais pas… un championnat hivernal en Thaïlande, que l'on remporte, qu'en finissant cinquième en IndyCar. Je ne sais pas si c'est juste ou non !"

L'IndyCar octroie actuellement des points selon un barème 40-30-20-10-8-6-4-3-2-1, à comparer avec 40-40-40-30-20-10-8-6-4-3 pour la Formule 2. Selon Palou, il est logique que l'antichambre de la Formule 1 ait un avantage à cet égard.

"Je pense que le programme qu'ils ont en F2 est bon. Si l'on finit dans le top 3, on a une Super Licence. Il devrait en être ainsi. Mais je pense qu'ils pourraient peut-être en donner un petit peu plus [à l'IndyCar]. Je ne pense pas que nous demandions d'en avoir autant."

"Nous comprenons que la FIA veuille que tout le monde passe par la voie européenne, et c'est parfaitement compréhensible. Mais je pense qu'il faudrait donner un peu plus d'importance à l'IndyCar, simplement en raison du niveau des pilotes et de la longueur de notre saison. Le temps de piste que nous avons est énorme par rapport à celui d'un pilote de F2. Et je ne dis pas que nous sommes meilleurs, mais nous sommes capables d'aller rouler en F1", conclut Palou.

Propos recueillis par Mandy Curi