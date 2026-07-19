Le pari gagnant de Red Bull derrière la remontée héroïque de Hadjar à Spa

Isack Hadjar aura été l'un des hommes forts de ce dimanche. Le Français a signé l'une des plus belles courses de sa jeune carrière lors du Grand Prix de Belgique, en remontant de la 21e à la sixième place.

Hadjar s'élançait en fond de grille après une accumulation de pénalités liée à des changements hors quota sur son unité de puissance. À l'image de Lando Norris, lui aussi pénalisé pour cette raison, le pilote Red Bull avait pris le départ en pneus durs, contrairement à la majorité du peloton, chaussée de gommes médiums.

Mais Red Bull a flairé le bon coup lorsque la voiture de sécurité est intervenue dès le premier tour après la sortie de piste de George Russell. L'écurie a alors tenté, comme souvent, un pari audacieux. Hadjar a profité de la neutralisation pour passer non pas une, mais deux fois par les stands : une première fois pour monter les pneus médiums – et ainsi valider son arrêt obligatoire –, puis une seconde pour remettre des pneus durs.

L'objectif était simple : se débarrasser des médiums dès le début de la course afin de conserver une totale liberté stratégique pour la suite.

"Oui, c'était pour avoir le choix plus tard", expliquait Isack Hadjar au micro de Canal+ après l'arrivée. "C'est vrai qu'on a perdu quelques positions, mais on savait que j'allais les rattraper assez vite. Ça m'a donné la flexibilité de pouvoir choisir plus tard. Je suis reparti en durs, que je préférais, et ça a marché."

Isack Hadjar a réalisé une magnifique remontée à Spa. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La suite lui a donné raison. Grâce à un excellent rythme de course et à cette stratégie décalée, le Français est progressivement remonté dans la hiérarchie, multipliant les dépassements et profitant également du jeu des arrêts aux stands.

Dans les derniers tours, Hadjar occupait la sixième place, avec Lando Norris dans ses rétroviseurs. Le Britannique, lui aussi auteur d'une belle remontée après être parti 13e, venait d'effectuer son dernier arrêt et fondait sur le pilote Red Bull avec des pneus bien plus frais.

Au terme d'une défense parfaitement maîtrisée, Hadjar est finalement parvenu à conserver sa sixième place. Il ne manquait qu'un tour à Norris pour tenter une attaque, les deux pilotes franchissant la ligne d'arrivée séparés par seulement sept dixièmes.

Avec ce résultat, Isack Hadjar signe son sixième top 6 consécutif et conforte un peu plus sa place aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. Souvent très critique envers lui-même à l'issue des courses, le Français affichait cette fois un large sourire.

"Oh bah là, je suis content !", s'est-il exclamé, toujours au micro de Canal+. "Le rythme était bon. À Silverstone, je n'avais pas pu montrer mon rythme. Là, j'avais de la piste claire, je me suis bien amusé à dépasser."

"On avait bien préparé la course tout le week-end, on savait que le rythme serait moins bon sur un tour. Moi, j'ai fait mon boulot et c'est la meilleure course qu'on pouvait faire aujourd'hui."