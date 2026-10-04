Le pari des pneus slicks qui a fait mal à McLaren et Ferrari à Sepang

Aux avant-postes, Ferrari et McLaren ont choisi de tout miser sur les pneus slicks au moment du nouveau départ : Ferrari a opté pour les tendres, tandis que McLaren a chaussé les mediums. Lorsque la course a été lancée derrière la voiture de sécurité, les deux équipes ont rapidement regretté leur choix, la piste étant encore trop glissante.

McLaren a rapidement abandonné son plan, s'arrêtant avant le départ arrêté afin de permettre à Oscar Piastri de chausser à nouveau des intermédiaires. Lando Norris et les Ferrari, eux, ont dû s'en tenir à leur choix. Charles Leclerc est finalement rentré aux stands à la fin du tour, alors que les pilotes en pneus slicks perdaient du terrain sur ceux qui avaient conservé les intermédiaires.

Lewis Hamilton et Lando Norris ont estimé que, puisqu'ils avaient fait leur choix, ils devaient s'y tenir. Hamilton a été interrogé sur l'opportunité de s'arrêter à nouveau, mais le septuple champion du monde a estimé que Ferrari pouvait tout aussi bien continuer à prendre le risque, puisque l'équipe était déjà largement distancée et qu'un arrêt lui ferait perdre encore plus de temps.

À la fin du huitième tour, les chronos réalisés en slicks étaient enfin équivalents à ceux des pilotes en intermédiaires. La sortie de piste de Valtteri Bottas a ensuite offert aux pilotes en intermédiaires l'occasion de passer aux slicks, sous Safety Car.

Revenant sur cette décision, Norris a déclaré que l'idée de prendre le départ en slicks était "assez convaincante" et qu'il n'était pas certain du niveau de performance des intermédiaires. Lors de son tour de mise en grille, le Britannique avait constaté que le pneu à flancs verts souffrait déjà sur la surface abrasive de Sepang.

"C'était peut-être un peu risqué, parce qu'un slick sur une piste humide comporte toujours un certain risque", a déclaré Norris. "Il y avait suffisamment de monde avec ce choix pour que cela soit assez convaincant à ce moment-là et que cela puisse être la bonne décision."

"Lors des tours de formation en intermédiaires, dans des conditions similaires, ils avaient tellement d'adhérence que mon intermédiaire était complètement détruit après un tour."

"J'étais convaincu qu'un pneu slick fonctionnerait, mais je pense que c'était simplement parce que je n'avais jamais vraiment roulé avec les intermédiaires auparavant. Les choses semblaient tellement meilleures qu'elles n'auraient dû l'être, d'une certaine manière."

"Si nous avions eu des données sur les intermédiaires lors d'un week-end précédent, peut-être que j'aurais pu mieux comprendre. Mais cela nous a convaincus et cela a clairement convaincu beaucoup de monde."

"Oscar a probablement pris la bonne décision en rentrant aux stands et nous nous sommes trompés aujourd'hui, c'est tout."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Leclerc a avancé que l'abrasivité de l'asphalte avait rendu plus difficile l'évaluation de l'état de la piste, l'eau s'accumulant dans les aspérités de la surface. La baisse des températures accompagnant la pluie a également fait que le circuit a mis beaucoup plus de temps à sécher.

Même après avoir changé de pneus, le temps perdu lors de son arrêt après le départ a laissé Leclerc derrière Hamilton, qui a conservé plus longtemps ses pneus tendres et a rapidement commencé à remonter dans le classement.

Hamilton a plaisanté en disant qu'il n'allait pas "aller au casino avec les gars" après les paris de l'équipe, mais il a salué la stratégie qui avait consisté à le maintenir en piste. Le Britannique s'est finalement montré moins convaincu par les mediums après s'être arrêté au 31e tour, mais la VSC, puis la voiture de sécurité déployée en fin de course, lui ont offert l'occasion de repasser aux tendres, ce dont il a profité pour dépasser Isack Hadjar et prendre la troisième place.

"Lorsque nous sommes sortis [des stands], tout le spray est sorti de l'arrière de la voiture de Max et je me suis dit : 'OK, c'est fini. Ma course est vraiment mal'", a raconté Hamilton.

"Nous devions simplement nous y tenir. Alors que tout le monde me dépassait, ils [les ingénieurs] me disaient : 'On s'arrête.' Je savais que nous avions déjà perdu 26 secondes supplémentaires. Quelle différence cela faisait-il par rapport à la minute 40 environ que j'avais déjà de retard ? Je me suis donc dit : 'Attendons simplement que la piste sèche.'"

"Et une fois que ce fut le cas, c'était satisfaisant de voir que je rattrapais les autres. La voiture était alors excellente, vraiment très bonne. De très bons arrêts de la part de mes gars dans le garage et une bonne stratégie également. Mais je n'aurais jamais pensé que nous parviendrions à remonter jusqu'au podium. Bien sûr, je suis vraiment, vraiment reconnaissant que nous ayons réussi à remonter."

"Nous aurons certainement un dialogue ouvert et je suis vraiment très fier de mon équipe. Les mécaniciens, chaque week-end, tout le travail qu'ils fournissent, les ingénieurs qui nous accompagnent chaque week-end, le personnel de la restauration, tout le monde vient vraiment donner le meilleur de lui-même."

"Ils ont tous le cœur au bon endroit. Nous avons clairement des domaines dans lesquels nous devons progresser et nous le savons, nous ne sommes pas dans le déni. Je pense donc que nous aurons une discussion constructive, nous nous remobiliserons, nous tirerons les enseignements positifs de ce week-end - la voiture était vraiment bonne - et nous reviendrons la semaine prochaine pour nous battre."

Lire aussi : Formule 1 La FIA explique le bug logiciel à l'origine du départ retardé à Sepang