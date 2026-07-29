Pas de fin de saison aux États-Unis, la F1 privilégie l'Europe

En déplaçant le Grand Prix de Bahreïn 2026 vers la Malaisie, la Formule 1 a trouvé une solution originale à l'un des problèmes provoqués par le conflit qui continue de sévir au Moyen-Orient.

Mais deux autres rendez-vous restent désormais sous surveillance, avec une décision qui devra intervenir prochainement : le Qatar et Abu Dhabi, les deux manches actuellement programmées après Las Vegas dans le triple-header final de la saison.

La situation dans la région demeure instable, tandis que le championnat du monde d'endurance a déjà annoncé son retrait du Moyen-Orient en fin d'année, avec l'annulation des manches du Qatar et de Bahreïn prévues fin octobre et début novembre.

Le président de la F1, Stefano Domenicali, a confirmé que la discipline attendrait la mi-septembre avant de prendre une décision définitive concernant ces deux Grands Prix. En cas d'annulation, le PDG italien a déclaré que ces courses seraient remplacées par une épreuve européenne plutôt que par une nouvelle manche en Amérique du Nord.

"Concernant la fin de la saison, nous sommes en contact avec tous les autres championnats", a expliqué Domenicali ce mercredi à plusieurs médias, dont Motorsport.com.

"Je sais par exemple que le WEC a annoncé qu'il ne se rendrait pas au Moyen-Orient en fin d'année et qu'il resterait en Europe. De notre côté, nous allons prendre le maximum de temps pour voir comment la situation va évoluer."

"Nous prendrons une décision au moment opportun. Ce ne sera pas avant la mi-septembre. Donc, comme nous l'avons déjà dit, aujourd'hui, les courses du Qatar et d'Abu Dhabi sont confirmées. D'ailleurs, elles affichent déjà complet. C'est un signe incroyable de voir à quel point notre sport est plus grand que les problèmes que traverse notre monde."

Je veux simplement vous confirmer que, si cela ne s'avère pas possible, la fin de la saison aura lieu en Europe, car nous ne pouvons pas aller ailleurs.

"Mais évidemment, si la situation ne s'est pas éclaircie comme nous l'espérons avant la mi-septembre, nous prendrons une décision", a-t-il ajouté. "Et je veux simplement vous confirmer que, si cela ne s'avère pas possible, la fin de la saison aura lieu en Europe, car nous ne pouvons pas aller ailleurs."

"Il existe plusieurs possibilités sur la table, mais je ne pense pas qu'il soit juste de faire des promesses ou d'anticiper une décision. C'est simplement la situation actuelle. Donc, même si j'espère vraiment que cela n'arrivera pas, si la situation ne nous permet pas de nous rendre au Moyen-Orient, nous terminerons le championnat en Europe."

La fin de saison 2026 de F1 n'aura pas lieu à Las Vegas. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Las Vegas écarté, Imola en favori pour la finale

Des rumeurs avaient circulé dans le paddock concernant l'organisation d'une deuxième course à Austin, sur le Circuit des Amériques, voire d'une double course à Las Vegas. Ces options auraient certes présenté un intérêt logistique évident, mais elles se heurtent à plusieurs contraintes.

La semaine suivant le Grand Prix de Las Vegas, prévu le 21 novembre, correspond notamment à Thanksgiving aux États-Unis. Une éventuelle course supplémentaire aurait donc placé la F1 en concurrence directe avec un calendrier particulièrement chargé en NFL, la ligue nationale de football américain. Cinq rencontres sont programmées pendant ce week-end férié, du 25 au 27 novembre, dont certaines à Los Angeles et Dallas.

Par ailleurs, même si la F1 continue de mettre en avant le succès du Grand Prix de Las Vegas - dont elle assure également la promotion, une situation unique au calendrier - l'événement reste encore en phase de construction, notamment dans son équilibre entre hospitalité VIP et accueil du public.

La première édition, en 2023, avait été marquée par des tensions avec les acteurs locaux, tandis que plusieurs espaces réservés aux invités VIP étaient restés largement sous-utilisés, laissant penser que la demande avait peut-être été surestimée.

Ce mois-ci, Liberty Media, la maison mère de la F1, a par ailleurs accepté un accord de 3 millions de dollars afin de mettre fin à une action collective menée par des spectateurs expulsés des zones de visionnage avant les EL1 en 2023, après le retard de la séance provoqué par des travaux d'urgence sur la piste.

Le circuit d'Imola serait l'une des options les plus plausibles pour accueillir la finale de la saison. Photo de: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

Parmi les alternatives européennes envisagées, Imola apparaît aujourd'hui comme l'option la plus probable. Les circuits de Turquie et du Portugal, qui bénéficieraient pourtant de conditions météorologiques potentiellement plus favorables à cette période de l'année, sont actuellement engagés dans des travaux afin d'atteindre les standards nécessaires pour intégrer le calendrier à l'avenir.

"Si je regarde les statistiques des températures en Europe à cette période [début décembre], il fait moins froid que la température moyenne de Las Vegas lorsque nous y courons", a expliqué Domenicali.

"C'est donc clairement quelque chose que personne ne peut prévoir : personne ne sait quelle sera la température ou quelles seront les conditions météorologiques. Je pense que nous constatons justement, avec l'évolution du changement climatique, qu'il n'y a plus aucune certitude."

"Je peux toutefois vous garantir une chose : nous ne disputerons pas une autre course aux États-Unis. Il existait la possibilité d'avoir deux courses à Las Vegas, mais nous ne voulons pas gâcher - si je peux m'exprimer ainsi - quelque chose qui est en train de grandir en sous-estimant ce que nous construisons là-bas."

La seule possibilité est donc de terminer en Europe dans la même période, en espérant qu'il n'y aura pas de neige.

"Et il ne faut pas oublier qu'à cette période de l'année, nous sommes en concurrence avec la NFL aux États-Unis. C'est un sport majeur qui attire énormément de supporters. Nous devons donc éviter toute situation qui nous mettrait en concurrence avec quelque chose qui reste extrêmement important aux États-Unis."

"Avec les contraintes actuelles, nous devons donc revenir en Europe, notamment pour gérer toute la documentation liée au Brexit au Royaume-Uni, avant de nous rendre ailleurs."

"La seule possibilité est donc de terminer en Europe dans la même période, en espérant qu'il n'y aura pas de neige. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années au Nürburgring, nous avions couru dans des conditions où quelques flocons étaient tombés avant de se transformer en pluie."

"Espérons que cela ne se reproduira pas. Si cela arrive, nous essaierons de réagir. Mais je pense que la météo devrait nous permettre de courir en Europe, même au début du mois de décembre."