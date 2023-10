"Pas au niveau de la F1" : Verstappen critique le circuit d'Austin

"En ce monde rien n'est certain, à part la mort et les impôts", a dit un jour Benjamin Franklin, l'un des Pères fondateurs des États-Unis. Sans doute faut-il ajouter à cette liste les bosses sur le Circuit des Amériques. Que ce soit en F1 ou en MotoGP, pour ne citer que deux des championnats mondiaux qui y courent, les remarques des pilotes finissent toujours tourner autour des mêmes problèmes. Et ce en dépit du travail effectué par les organisateurs sur le tracé texan.

En avril dernier, les pilotes MotoGP ont fait part de leurs inquiétudes sur le sujet à l'occasion du Grand Prix des Amériques, pointant à la fois les bosses mais également le vieillissement de l'asphalte. Six mois plus tard, et alors qu'un travail supplémentaire de resurfaçage a été effectué entre le départ du Championnat du monde moto et l'arrivée de la F1 (aux virages 12, 14 et 16), l'on sort du GP des États-Unis avec une piste critiquée car très bosselée.

Il faut refaire [l'asphalte] parce que, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est plus adapté à une voiture de rallye

Max Verstappen, qui a signé ce dimanche son 50e succès en discipline reine, ne s'est pas montré tendre et a jugé qu'il faudrait à nouveau en passer par des travaux pour améliorer la piste d'ici l'édition 2024 du GP. "Il faut refaire [l'asphalte] parce que, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est plus adapté à une voiture de rallye. Je saute et je rebondis."

"Dans une F1, on ne le voit probablement pas tant que ça parce que, bien sûr, on est collé au sol à cause de l'appui aérodynamique, mais les bosses et les rebonds que l'on a à certains endroits, c'est beaucoup trop. Je ne pense pas que ce soit au niveau de la F1."

"J'adore ce circuit. Honnêtement, le tracé est incroyable, mais nous avons vraiment besoin d'un nouveau tarmac et il doit être beaucoup plus lisse pour les années qui viennent, parce que nous demandons déjà ça depuis quelques saisons, il me semble, et ça n'a pas vraiment été fait."

Max Verstappen devant Lando Norris.

Les bosses, particulièrement critiques pour la nouvelle génération de F1 à effet de sol introduites l'an passé, ont même fait une victime ce dimanche quand Fernando Alonso a vu le plancher de son Aston Martin se briser. "La piste est brutale ici. Elle est vraiment très, très rude", a expliqué Mike Krack, le patron de l'équipe.

"Et il y a une partie du plancher, à droite, qui s'est cassée, sur une longueur d'un demi-mètre. Il n'y a plus rien. Nous savons que c'est un circuit difficile, quand on vient ici, on renforce tout, on renforce les écopes de frein, on renforce les déflecteurs, on renforce tout ce que l'on peut renforcer."

Après la course, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont été disqualifiés pour une infraction devenue rare dans la F1 actuelle, à savoir une usure trop importante du patin situé sous la monoplace. D'aucuns y voient clairement l'impact des nombreuses bosses qui parsèment le tracé d'Austin, dans un week-end où les écuries n'ont eu qu'une seule séance d'essais avant le parc fermé pour s'ajuster.

Avant d'être disqualifié, Hamilton avait déclaré : "J'aime qu'il y ait des bosses, parce que ça donne du caractère à un circuit, mais il y en a beaucoup trop. En tant que pilotes au sein du GPDA [l'Association des pilotes de Grand Prix], nous sommes prêts à discuter avec eux et à les aider, par exemple en évitant peut-être de refaire tout le circuit, ce qui coûterait une fortune. Du dernier virage à la ligne de départ, par exemple, tout va bien. Mais il y a d'autres endroits qu'ils pourraient certainement rectifier et améliorer."

Avec Filip Cleeren