Pato O'Ward confie ses rêves ambitieux de F1

Aujourd'hui engagé en IndyCar, Pato O'Ward ne cache pas avoir un œil sur la Formule 1 pour son avenir, alors qu'il participera à ses premiers essais avec McLaren à Abu Dhabi. Le pilote mexicain sera au volant de la monoplace de Woking lors des tests de fin d'année sur le circuit de Yas Marina au mois de décembre, comme lui avait promis Zak Brown en cas de victoire outre-Atlantique. O'Ward s'est imposé au Texas sous les couleurs de McLaren en IndyCar cette année.

Pour préparer ce premier test en F1, il a visité l'usine de l'écurie britannique la semaine dernière, bouclé trois journées de travail dans le simulateur et moulé son baquet pour la MCL35M. À court terme, le pilote de 22 ans reste concentré sur l'IndyCar, mais la F1 est bel et bien dans un coin de sa tête.

"Je mentirais si je disais que ce n'est pas le cas", admet-il auprès de Motorsport.com. "Chaque enfant grandit avec le même rêve, et c'est toujours la Formule 1. Et s'ils disent que c'est quelque chose d'autre, c'est un mensonge, car c'est la Formule 1. Dans l'immédiat, je suis concentré sur le meilleur travail possible à faire en IndyCar. Je veux rapporter le titre à cette équipe car ils le méritent. Je veux gagner l'Indy 500 avec eux. Et à l'avenir, si quelque chose colle pour nous tous, bien sûr que j'aimerais piloter en Formule 1. Car c'est la Formule 1 ! C'est le top du top en matière de technologie et ce sont les voitures les plus rapides du monde."

O'Ward vient de boucler la saison 2021 au troisième rang du championnat pilotes après s'être battu pour le titre et avoir signé une deuxième victoire, à Detroit, venue s'ajouter à un total de trois pole postions. On l'a compris, l'objectif est très américain pour le moment en ce qui concerne son programme avec McLaren, mais pas question de se fermer à d'autres horizons. "C'est vraiment un rêve, je veux gagner le titre IndyCar", insiste-t-il. "Je veux gagner les 500 Miles. Je veux tout gagner avec McLaren."

"Concernant l'IndyCar, nous sommes passés très près de gagner les 500 Miles cette année, et nous étions très, très près de gagner le championnat, donc c'est vraiment à notre portée", ajoute-t-il. "Et qui sait pour l'avenir, peut-être que je resterai en IndyCar pour le reste de ma carrière? Ou peut-être que dans deux ans je serai en Formule 1 ?"

"Je ne veux pas juste en faire l'expérience. Si je change, je viens pour gagner et être dans la compétition. Comme je l'ai dit à tout le monde en IndyCar depuis la première année. Je comprends que nous n'ayons pas signé notre première victoire, mais nous nous sommes battus pour des victoires et nous avons décroché plusieurs podiums. Je suis trop compétiteur pour juste dire : 'Oh, c'est cool'. Non, je veux être parmi les meilleurs dans tout ce que je fais, car c'est simplement notre nature, à l'équipe et à moi. C'est l'objectif pour lequel tout le monde sacrifie tant d'heures."

Propos recueillis par Luke Smith

