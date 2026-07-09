Pato O'Ward oublie la F1 : "Ça ne m'enthousiasme pas d'en piloter une"
Pleinement épanoui en IndyCar, Pato O'Ward ne rêve plus de Formule 1 et a même demandé à McLaren de le libérer de toutes ses obligations en la matière !
Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La question d'un avenir en Formule 1 pour Pato O'Ward ne devrait désormais plus se poser. À 27 ans, le pilote mexicain a été confirmé au sein de l'équipe Arrow McLaren en IndyCar pour l'année prochaine, mais tenter de rejoindre la catégorie reine du sport automobile ne fait plus partie de ses objectifs.
Depuis qu'il a rejoint le programme américain de l'écurie de Woking, il a plusieurs fois participé à des tests en F1 ainsi qu'à des essais libres le vendredi en Grand Prix (à cinq reprises ces quatre dernières saisons), mais il ne sera plus sollicité pour ce type de roulage à l'avenir.
Ça ne m'enthousiasme pas d'en piloter une, alors j'ai gentiment demandé à être libéré de toutes mes activités en Formule 1.
"Je suis reconnaissant pour les expériences que j'ai vécues et pour tout ce que j'ai appris dans le monde de la Formule 1", a-t-il expliqué dans le podcast Speed Street, animé par Conor Daly. "Bien sûr, piloter ces voitures, surtout ces dernières années, a été une expérience incroyable, simplement pour ressentir de quoi elles sont capables."
"Mais je suis aujourd'hui dans une autre période de ma vie et cela ne m'intéresse plus. Je n'ai plus aucune envie de continuer en tant que pilote de réserve en Formule 1, parce que je traverse une très bonne période en IndyCar. J'adore ce championnat. C'est là que je veux être."
La dernière apparition de Pato O'Ward dans une F1, aux essais d'Abu Dhabi en 2025.
Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
McLaren a officialisé cette semaine son line-up de pilotes en IndyCar pour 2027, avec le recrutement phare de Scott Dixon et le retour de Felix Rosenqvist pour faire équipe avec Pato O'Ward, qui entrera alors dans sa dernière année de contrat.
Vainqueur à dix reprises outre-Atlantique depuis le début de sa carrière et actuellement cinquième du championnat, le natif de Monterrey a également égratigné la nouvelle réglementation F1 pour justifier son choix.
"Ça ne m'enthousiasme pas d'en piloter une, alors j'ai gentiment demandé à être libéré de toutes mes activités en Formule 1", a-t-il révélé. "[L'IndyCar] est le meilleur endroit pour faire de la course, tout simplement. Je pense que beaucoup de gens auront un avis différent, mais pour moi, c'est là que je suis heureux."
"Je n'ai pas besoin d'être davantage célèbre. Je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent. Je suis déjà arrivé à un niveau que je n'aurais jamais imaginé atteindre quand j'étais plus jeune. J'ai énormément de chance."
Avec Luis Ramírez
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