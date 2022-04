Le patron de DAMS devrait occuper le nouveau poste de la FIA

Charger le lecteur audio

Le rôle que Michael Masi a occupé en Formule 1 de 2019 à 2021 ne se limitait pas à la direction de course. L'Australien était sur plusieurs fronts, dont celui lié à la direction sportive de la FIA. Toutefois, avec le remaniement de la fédération mis en place par Mohammed Ben Sulayem, nouveau président de la FIA, et provoqué par la polémique de la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 de F1, il a été décidé de réduire le nombre de missions confiées au directeur de course et de créer de nouveaux postes, dont celui de "directeur sportif de la F1".

Motorsport.com peut aujourd'hui affirmer que le poste sera attribué à François Sicard, le directeur général de DAMS. Si l'intitulé définitif et la description complète du poste n'ont pas encore été annoncés par la FIA, les missions de Sicard devraient notamment inclure la supervision de l'écriture du Règlement Sportif et la communication avec l'organisation Formule 1 sur le calendrier et les circuits. Sicard devrait également superviser les catégories inférieures de monoplaces de la FIA, à savoir la Formule 2, la FIA F3 et les championnats régionaux de Formule 3 et Formule 4.

Diplômé à l'École Supérieure de Commerce et de la Réparation Automobile, François Sicard a débuté sa carrière professionnelle chez Renault en 1991, occupant un rôle dans le marketing, avant de passer dans le département sportif au début des années 2000. Durant cette période, le Français a participé à la création des World Series by Renault et en a été le directeur jusqu'à la fin de la saison 2007. Sicard a ensuite rejoint l'équipe OAK Racing en Endurance en qualité de directeur général, un poste qu'il a occupé pendant quatre ans.

Sérgio Sette Câmara, François Sicard, Nicholas Latifi et les membres de l'équipe DAMS fêtent le titre F2 en 2019

Sicard a fait ses débuts chez DAMS en janvier 2012, toujours en tant que directeur général. C'est donc sous sa direction que la structure française a remporté les titres pilotes et équipes du GP2 en 2012 et en 2014, avec Davide Valsecchi puis Jolyon Palmer. Depuis la transition entre GP2 et Formule 2, en 2017, le meilleur résultat d'un pilote DAMS au championnat a été une deuxième place (Nicholas Latifi en 2019) tandis que l'équipe a remporté un titre supplémentaire, la même année.

Outre l'antichambre de la F1, DAMS a connu le succès en Formule Renault 3.5, avec les titres de Kevin Magnussen en 2013 et Carlos Sainz en 2014, et en Formule E sous le nom Renault e.dams.

Selon nos informations, d'autres personnes ont été sollicitées par la FIA pour ce nouveau poste, y compris des directeurs sportifs d'écuries de F1 qui n'ont pu accepter l'offre. La date de la prise de fonctions de Sicard n'est, pour l'heure, pas encore connue. Il faudra vraisemblablement patienter quelques semaines, le temps de mettre fin à ses engagements avec DAMS.