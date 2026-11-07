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Le patron de Racing Bulls "comprend la frustration" liée au retard dans le choix des pilotes

Le directeur de Racing Bulls, Alan Permane, a été interrogé au Brésil sur le retard pris par l'équipe pour trancher sur son duo de pilotes pour la saison 2027 de Formule 1

Filip Cleeren

Publié: 7 nov. 2026, 09:16

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Le patron de Racing Bulls, Alan Permane, affirme qu'il "comprend la frustration" suscitée par le retard pris par son équipe dans sa décision de conserver Liam Lawson ou de promouvoir Nikola Tsolov, pilote de réserve et prétendant au titre en F2, pour la saison 2027.

L'équipe satellite de Red Bull s'apprête à signer la meilleure saison de son histoire avec Lawson et son coéquipier débutant Arvid Lindblad, alors qu'elle se dirige vers une inédite cinquième place au championnat constructeurs.

Lawson ayant retrouvé son meilleur niveau depuis ses débuts en F1 et le jeune Lindblad affichant de belles promesses, l'équipe serait normalement censée conserver ses deux pilotes pour 2027. Mais son rôle de pépinière de talents pour la future équipe Red Bull change la donne, puisque Lawson ne fait plus partie des plans à long terme de l'écurie de Milton Keynes. De son côté, le Bulgare Tsolov représente un jeune talent prometteur au sein de la structure et pourrait potentiellement rivaliser avec Lindblad pour décrocher un baquet dans l'équipe principale à l'avenir.

Racing Bulls doit toutefois également répondre aux attentes de sa maison mère, Red Bull, qui souhaite la voir gagner en autonomie et rester compétitive, comme elle a su le démontrer cette saison.

C'est ce choix particulièrement délicat entre les performances à court terme, la stabilité et l'expérience apportées par Lawson, d'une part, et le potentiel de Tsolov pour l'avenir de Red Bull, d'autre part, qui explique pourquoi une décision initialement attendue plus tôt pourrait finalement ne pas intervenir avant au moins le Grand Prix de Las Vegas.

Alan Permane, Racing Bulls

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Parallèlement, les comptes de l'équipe anglo-italienne sur les réseaux sociaux ont été submergés de messages de fans réclamant la reconduction de Lawson pour 2027. Une publication sur les réseaux d'Arvid Lindblad, jeudi, dans laquelle il célébrait ses retrouvailles avec son ami d'enfance Tsolov en F1, à l'occasion de la première séance d'essais libres au Mexique, a semé la confusion. Certains fans y ont vu une confirmation accidentelle du duo de pilotes de l'équipe pour 2027.

Ce manque de clarté pèse également sur Lawson, qui a reconnu ne pas "savoir ce qu'ils attendent de plus de moi".

Interrogé vendredi au Brésil, le directeur de l'équipe Alan Permane, qui a signé un nouveau contrat jusqu'en 2031 en tant que directeur et co-PDG de Racing Bulls, a déclaré comprendre pourquoi cette absence de décision suscitait de la frustration à l'extérieur de l'équipe. Il a toutefois insisté sur le fait que la structure prenait le temps nécessaire pour faire le bon choix.

"Nous essayons d'adopter une approche un peu scientifique, et cela prend du temps", a expliqué Permane. "Nous examinons tous les éléments, nous les étudions et les analysons, et nous avons le temps de notre côté. Nous ne sommes pas pressés de prendre une décision, et je suis très confiant dans le fait que nous ferons le bon choix."

"Je sais que c'est frustrant pour nos pilotes. Je sais que c'est frustrant pour tout le monde, mais nous voulons faire le bon choix et nous le ferons. Je suis certain que lorsque nous l'annoncerons dans les prochaines semaines, tout le monde sera satisfait. Nous y sommes presque, mais rien n'est encore finalisé."

Nikola Tsolov

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Conserver Lawson ne serait toutefois pas nécessairement contraire à la philosophie de l'équipe, qui consiste à faire émerger de jeunes talents. Outre le nombre important de points inscrits par le Néo-Zélandais, son expérience dans l'autre monoplace constitue un précieux point de comparaison pour l'équipe afin d'évaluer les progrès de Lindblad au cours de sa première saison.

Pour expliquer ces objectifs qui peuvent sembler contradictoires, Permane a déclaré : "Les principaux critères sont, comme toujours, le rythme et la vitesse. C'est la toute première chose que nous regardons."

"Mais nous ne sommes pas une équipe dont la seule raison d'être est la compétition. Nous sommes aussi là pour faire émerger de jeunes talents, et nous devons donc en tenir compte. Cela ne signifie pas nécessairement que nous devons faire défiler les jeunes talents au volant de nos voitures. Nous avons aussi besoin d'un peu d'expérience pour pouvoir évaluer ces talents."

"Ce n'est donc pas une décision facile, et je comprends la frustration de tout le monde. Je comprends aussi celle de mes pilotes. Mais nous avançons et la décision ne devrait plus tarder."

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