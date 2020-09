Paul di Resta sera le réserviste de McLaren à Silverstone

McLaren dispose normalement d'un accord avec Mercedes lui permettant de partager les pilotes de réserve, Stoffel Vandoorne et Esteban Gutiérrez, si ses titulaires ne peuvent participer au Grand Prix. Cependant, le Belge étant à Berlin pour disputer les six courses de la finale du championnat de Formule E et le Mexicain étant privé de Super Licence, c'est à Paul Di Resta que le rôle de réserviste a été confié.

L'Écossais, présent à Silverstone dans le cadre de son rôle de consultant pour la chaîne britannique Sky Sports, a d'ores et déjà effectué son moulage de baquet et est donc prêt à monter dans la MCL35 à tout moment.

"Comme nous l'avons précédemment confirmé, nous avons un accord avec Mercedes pour utiliser leurs pilotes de réserve dans le cas où Carlos [Sainz] ou Lando [Norris] ne pourraient pas courir", indique un communiqué publié par McLaren. "Stoffel Vandoorne étant indisponible en raison de ses engagements en Formule E et Esteban Gutiérrez n'étant actuellement pas éligible à une Super Licence, Paul Di Resta sera notre pilote de réserve pour ce week-end."

"Paul a réalisé un moulage de baquet au MTC [McLaren Technology Centre, le QG du constructeur] ce matin en conformité avec les protocoles COVID-19 de la FIA mais ne sera pas en contact étroit avec l'équipe de course de McLaren sauf si c'est nécessaire. Paul va poursuivre sa tâche avec Sky Sports F1 ce week-end comme prévu."

Di Resta a disputé trois saisons de F1 en tant que titulaire chez Force India de 2011 à 2013. En 2017, au Grand Prix de Hongrie, il avait fait une apparition surprise chez Williams en remplaçant Felipe Massa, malade, juste avant les qualifications.

Aujourd'hui âgé de 34 ans, il a roulé en DTM, dont il fut Champion en 2010, après la fin de son engagement en F1 avant de s'essayer à l'Endurance. Il fait actuellement partie du line-up d'United Autosports en LMP2 en WEC.

La situation de Gutiérrez, qui fut envisagé comme remplaçant à Sergio Pérez chez Racing Point le week-end dernier, est liée à une règle qui oblige un pilote à devoir effectuer 300 km au volant d'une monoplace pour obtenir sa Super Licence s'il n'a pas disputé de course lors des trois dernières saisons. Or, grâce à son apparition en Hongrie en 2017, Paul Di Resta n'est pas concerné et peut donc prétendre à la Super Licence et donc au baquet McLaren en cas de problème.