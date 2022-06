Pénalisé, Latifi voulait "donner le DRS" à Gasly face à Hamilton

Charger le lecteur audio

Au moment de la bataille entre Pierre Gasly et Lewis Hamilton pour la quatrième place, les deux hommes sont tombés sur une Williams, pilotée par Nicholas Latifi. Le Canadien, derrière qui le pilote AlphaTauri s'est retrouvé, s'est vu intimer l'ordre de laisser passer le duo à partir du virage 7 mais n'a finalement laissé sa place que sur la ligne droite de départ/arrivée.

Il a rapidement été sanctionné de cinq secondes de pénalité et d'un point sur la Super Licence pour avoir ignoré "de multiples drapeaux bleus" et un total de 12 panneaux clignotants. Mais, à la manière de son équipier Alex Albon à Monaco, qui lui n'avait ni été pénalisé ni même fait l'objet d'une enquête après être resté quasiment un tour entier juste devant Charles Leclerc, il s'est défendu en expliquant avoir sciemment maintenu sa position. Toutefois, il s'agissait pour lui d'aider le Français à mieux résister au pilote Mercedes après avoir mis un peu trop de temps à s'écarter en premier lieu.

"Le drapeau bleu, j'ai compris que j'ai pris plus de temps que prévu, en termes de secteurs, pour le laisser passer, mais j'ai parlé à Pierre après, en lui disant ce que je voulais faire. Et il était d'accord avec ce que j'ai fait, je voulais juste lui donner le DRS, parce que si je l'avais laissé passer quelques virages avant, alors il n'aurait pas eu de DRS, et il aurait été pénalisé par le fait que Hamilton l'aurait rattrapé grâce à cet air sale. Alors je me suis dit 'OK, laissez-moi au moins lui donner le DRS et essayer d'annuler ce que je lui ai fait subir'. Et il a accepté [cette idée après la course]. Il a dit : 'Ouais, tu as fait ce qu'il fallait'."

Il est à noter que le pilote Williams a été le seul à écoper de pénalités pendant la course, et notamment également pour une infraction technique commise par l'un de ses mécaniciens avant même le départ. En effet, un membre de son équipe a touché le pneu avant gauche de sa monoplace, pour la faire légèrement reculer, alors que l'avertissement des 15 secondes avait été donné, ce qui est formellement interdit par le règlement. Latifi a dû respecter un stop-and-go de 10 secondes.