Pénalité de Mazepin : Haas doit mieux communiquer

Au Grand Prix du Portugal, Nikita Mazepin a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir gêné le leader de la course, Sergio Pérez. Alors que le pilote Red Bull essayait de lui prendre un tour, les deux hommes ont manqué de s'accrocher dans le troisième virage. Pour ne pas casser son aileron avant, Pérez a dû freiner en urgence, ce qui a permis au pilote en deuxième position, Lewis Hamilton, de combler davantage l'écart.

À la fin de la course, Mazepin a présenté ses excuses à Pérez. Mais le directeur de Haas, Günther Steiner, estime que c'est à son équipe de prendre ses responsabilités dans une telle situation car elle disposait de plus d'informations au moment de l'incident. "Je pense que la lumière du drapeau bleu s'est allumée très tard, [Mazepin] avait déjà passé le deuxième virage lorsqu'elle s'est allumée. Donc, nous devons améliorer notre communication", a déclaré l'Italien.

Selon Steiner, Mazepin n'a pas délibérément ralenti Pérez et il est soulagé que la sanction, une pénalité de temps de cinq secondes, ait eu peu d'incidence dans la course du Russe. "Je pense que ce n'était pas intentionnel et il ne s'est rien passé de mal au final", a-t-il poursuivi. "Ce n'est jamais idéal mais je ne pense pas que les cinq secondes [de pénalité] aient fait une grande différence. [Mazepin] s'est excusé, ces choses-là arrivent."

Lire aussi : Red Bull n'a pas utilisé Pérez pour gêner Hamilton

Interrogé sur les raisons de cette sanction, le directeur de course de la Formule 1, Michael Masi, a expliqué que Mazepin a été épinglé pour avoir failli provoquer une collision et non pour le non-respect des drapeaux bleus. "La pénalité de Nikita n'est pas vraiment due au nombre de drapeaux bleus ignorés, elle est surtout due à l'incident avec Sergio au virage 3", a-t-il expliqué, insistant sur le fait que Mazepin n'a pas été sanctionné "pour un certain nombre de panneaux [non respectés] mais parce qu'il ne s'est pas écarté efficacement du chemin à la première occasion, et a manqué de causer un accident en conséquence."

Mazepin pas affecté par la colère de ses adversaires

Au terme de ses trois premiers Grands Prix en Formule 1, Nikita Mazepin n'a pas vécu un seul week-end sans s'attirer les foudres de ses adversaires sur la piste. Sans compter l'incident avec Sergio Pérez, le Russe s'est retrouvé dans le collimateur de Nicholas Latifi au Portugal. Alors que le pilote Williams était dans un tour d'installation en fin de Q1, il n'a pas été informé de l'arrivée de Mazepin, dans un tour rapide, par son ingénieur.

S'estimant gêné par Latifi, le Russe a décidé de répliquer en bloquant le Canadien quelques mètres plus loin, lorsque ce dernier a débuté son tour pour tenter de passer en Q2. Peu surpris par la manœuvre de Mazepin, il l'avait même prédit à la radio, Latifi a simplement qualifié le pilote Haas de "gros con". D'après Günther Steiner, l'agacement de certains envers le pilotage de Mazepin ne l'affecte pas car cela fait partie de la Formule 1.

"Évidemment, lorsque vous roulez à 300 km/h et que quelqu'un vous gêne, vous ne dites pas : 'Oh, ce type n'était pas très gentil'", ironise le directeur de Haas. "Vous dites autre chose et qui ne le ferait pas ? Nous savons tous que Nikita est un bad boy, il a été dépeint comme ça depuis un certain temps, alors... La Formule 1 diffuse toujours les commentaires sur lui parce que vous aimez les écouter. En fin de compte, ça fait partie de la course et du show, et je ne pense pas que ça l'affecte. Si ça vous affecte, vous ne devriez pas faire ce travail."

Propos recueillis par Oleg Karpov