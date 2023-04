Pénalités : la FIA confirme que tout contact avec le lève-vite est proscrit

Charger le lecteur audio

À la suite de la polémique ayant entouré Fernando Alonso au Grand Prix d'Arabie saoudite, la FIA a clarifié la manière dont les pénalités sont purgées lors d'arrêts au stand. Le pilote Aston Martin avait été sanctionné de dix secondes supplémentaires car le mécanicien maniant le lève-vite arrière était entré en contact avec la monoplace dès son arrivée au stand, ce qui lui a brièvement fait perdre son podium avant que cette sanction ne soit annulée.

Les commissaires croyaient qu'une récente réunion du Comité consultatif sportif de la FIA avait abouti sur la décision que le lève-vite ne pouvait toucher la voiture lors d'une pénalité, puisqu'il est interdit de travailler sur la voiture "tant qu'elle n'a pas été stationnaire pendant la durée de la pénalité". Cependant, Aston Martin a su démontrer qu'il n'y avait aucun accord formel au sujet des lève-vite et a montré sept exemples récents impliquant Mercedes, Alpine, AlphaTauri, Haas et McLaren afin de se dédouaner.

Or, après une nouvelle discussion ce vendredi lors de la réunion des team managers, la FIA a clarifié la situation : tout contact physique avec la voiture ou le pilote, que ce soit par les mécaniciens directement ou par le biais du matériel tel que le lève-vite, est considéré comme un travail sur la monoplace et est donc proscrit. L'utilisation de ventilateurs est toutefois autorisée, puisqu'il n'y a pas de contact physique. Enfin, il est possible de purger plusieurs pénalités lors du même arrêt.

La nouvelle ligne sur la grille de départ

À noter que la FIA a ajouté une "ligne centrale" aux emplacements sur la grille de départ pour les essais libres au Grand Prix d'Australie, afin de permettre aux pilotes d'évaluer si cette mesure les aide à bien se positionner. La fédération signale que "plusieurs autres éléments" font l'objet de discussions, notamment les délais des décisions prises par les commissaires et les divers accords tacites qui ne sont pas clairement réglementés.