Pat Symonds défend Sergio Pérez : Les critiques sont "injustifiées"

Le consultant en ingénierie de Cadillac F1, Pat Symonds, a pris la défense de Sergio Pérez, estimant que les critiques dont le pilote mexicain a fait l'objet ces dernières années sont injustifiées.

L'équipe américaine fera ses débuts sur la grille de Formule 1 d'ici quelques semaines en tant que 11e écurie, avec un duo de pilotes expérimentés : l'ancien pilote Mercedes Valtteri Bottas et l'ancien pilote Red Bull Sergio Pérez.

Avant de quitter Red Bull à la fin de la saison 2024, Pérez avait été particulièrement scruté en courant aux côtés du quadruple champion Max Verstappen. Alors que le Néerlandais brillait dans les dernières saisons de l'ère des monoplaces à effet de sol, le Mexicain peinait à tirer le même niveau de performance de sa Red Bull, jusqu'à finalement quitter l'équipe fin 2024.

Depuis son départ, Red Bull n'a pas réussi à stabiliser son deuxième baquet. Liam Lawson a occupé ce rôle au début de 2025, avant d'être rétrogradé chez Racing Bulls après seulement deux week-ends de course. Yuki Tsunoda a ensuite pris le volant pour le reste de la saison 2025, avant d'être remplacé par Isack Hadjar pour 2026.

Sergio Pérez dans la Cadillac pour les essais hivernaux de Bahreïn. Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Désormais titulaire chez Cadillac, Sergio Pérez reprend du service un an après avoir quitté la F1. Pendant ses derniers mois chez Red Bull, il a fait face à de nombreuses critiques, notamment pour ses résultats nettement inférieurs à ceux de Verstappen.

Pat Symonds, ingénieur de renom précédemment passé par Benetton, Renault ou Williams et désormais consultant en ingénierie pour Cadillac F1, est revenu sur sa première impression de Pérez, décrivant un pilote "compétent" et très agréable, tout en jugeant les critiques dont il a été l'objet "injustifiées".

"Bien sûr, j'ai déjà travaillé avec Valtteri chez Williams", a déclaré Symonds lors du premier jour des essais hivernaux à Bahreïn. " J'ai vraiment apprécié travailler avec lui : un pilote très compétent, rapide, et qui fournit d'excellents retours."

"Je ne connaissais pas Checo, donc dès la première session au simulateur, c'était très intéressant d'écouter ses impressions. J'ai été très impressionné. Checo a eu beaucoup de mauvaise presse ces dernières années, et à mon avis, ces critiques sont injustifiées."

"C'est un pilote très compétent, il a gagné des courses, il sait ce qu'il fait. Et avec Zhou [Guanyu, pilote de réserve de l'équipe américaine] également, notre pilote de réserve. Encore une fois, ses retours au simulateur sont excellents. Il a une très bonne éthique de travail, assiste à tous les briefings et sait exactement ce qui se passe. Nous avons un duo de pilotes exceptionnel, selon moi."

Avec Filip Cleeren